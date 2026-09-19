Arsenal thua thảm ngay vòng 5 Ngoại hạng Anh

ANTD.VN - Tối 19-9, Arsenal bất ngờ thua đậm 0-3 trên sân Brighton ở vòng 5 Premier League 2026/27, qua đó nhận thất bại đầu tiên mùa này và chấm dứt chuỗi 4 trận toàn thắng.

Trước chuyến làm khách của Brighton, Arsenal có khởi đầu hoàn hảo khi toàn thắng cả 4 vòng đầu tiên, giành trọn 12 điểm và dẫn đầu bảng xếp hạng. Trong khi đó, Brighton vừa tạo dấu ấn bằng màn ngược dòng thắng MU 3-2 ở cúp Liên đoàn.

Tuy nhiên, diễn biến trên sân lại hoàn toàn khác với tương quan trước trận. Brighton nhập cuộc mạnh mẽ, liên tục gây sức ép và khiến Arsenal gặp rất nhiều khó khăn trong việc triển khai bóng.

Arsenal bỗng lép vé hoàn toàn trước Brighton (Ảnh: The Guardian)

Sức ép của đội chủ nhà được cụ thể hóa ở phút 31. Kostoulas chuyền bóng cho Pascal Gross ở khu vực ngoài vòng cấm. Tiền vệ người Đức tung cú sút hiểm hóc, bóng đập cột dọc rồi đi vào lưới, đưa Brighton vượt lên dẫn 1-0.

Arsenal gần như không tìm được cách kiểm soát thế trận sau bàn thua. Brighton tiếp tục đẩy cao đội hình và duy trì sức ép liên tục.

Đến những giây cuối cùng của hiệp 1, Brighton tung thêm đòn mạnh vào đội khách. Diego Gomez chuyền bóng để Kostoulas tung cú sút từ ngoài vòng cấm. Bóng đi vào góc xa, khiến Raya không thể cản phá.

Brighton bước vào giờ nghỉ với lợi thế 2-0, trong khi Arsenal đứng trước nhiệm vụ rất khó khăn sau một hiệp đấu hoàn toàn lép vế.

Brighton xứng đáng là kẻ thách thức thú vị (Ảnh: The Guardian)

HLV Mikel Arteta thực hiện những điều chỉnh nhằm giúp Arsenal tìm kiếm bàn rút ngắn cách biệt ngay đầu hiệp 2. Dù vậy, khi Arsenal còn chưa tạo được sức ép đủ lớn, Brighton tiếp tục gia tăng khoảng cách.

Phút 56, từ quả phạt góc do Gross thực hiện, Chema Andres bật cao đánh đầu tung lưới Pháo thủ, nâng tỉ số lên 3-0.

Sau bàn thua thứ ba, HLV Arteta đưa Max Dowman cùng một số cầu thủ tấn công vào sân với hy vọng thay đổi thế trận. Tuy nhiên, những điều chỉnh của Arsenal không tạo ra khác biệt nào. Arsenal không thể tìm được bàn danh dự trong phần còn lại của trận đấu.

Tiếng còi mãn cuộc vang lên với chiến thắng 3-0 dành cho Brighton. Đội bóng của HLV Fabian Hurzeler có một trong những màn trình diễn ấn tượng nhất từ đầu mùa, đặc biệt ở khả năng pressing và tổ chức thế trận.

Với Arsenal, thất bại này chấm dứt chuỗi 4 trận toàn thắng tại Premier League và là trận thua đầu tiên của họ trên mọi đấu trường mùa 2026/27.