Tuyển Italia được 'đập đi xây lại' với 9 tân binh

ANTD.VN - HLV Roberto Mancini bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai dẫn dắt ĐT Italia bằng danh sách 34 cầu thủ chuẩn bị cho UEFA Nations League. Đáng chú ý, có tới 9 gương mặt lần đầu được triệu tập, trong khi chỉ còn 6 cầu thủ từng cùng Azzurri vô địch EURO 2020.

Danh sách được HLV Mancini công bố ở đợt tập trung FIFA Days tháng 9 cho thấy ĐT Italia đang bước vào giai đoạn lột xác đáng kể về lực lượng. Bên cạnh những trụ cột quen thuộc, nhà cầm quân 61 tuổi trao cơ hội cho một loạt cầu thủ chưa từng khoác áo đội tuyển quốc gia.

Danh sách tập trung mới nhất của tuyển Ý

Chín tân binh gồm thủ môn Massimo Pessina; các hậu vệ Daniele Ghilardi, Michael Kayode và Eddy Kouadio; tiền vệ Alessandro Romano, Issa Doumbia cùng Sebastiano Esposito, Antonio Vergara và Mohamed Alì Zoma.

Việc xuất hiện 9 cái tên mới ngay trong đợt tập trung đầu tiên dưới nhiệm kỳ thứ hai của Mancini cho thấy đội tuyển đang hướng tới một diện mạo khác.

Bên cạnh nhóm tân binh, HLV Mancini tiếp tục trao cơ hội cho một số cầu thủ trẻ từng được gọi lên tuyển trong những đợt tập trung trước như Honest Ahanor và Samuele Inacio.

Trong khi đó, chỉ có 6 cầu thủ từng giúp Italia đăng quang EURO 2020 trong danh sách 34 cầu thủ hiện tại, gồmGianluigi Donnarumma, Alessandro Bastoni, Giovanni Di Lorenzo, Nicolò Barella, Bryan Cristante và Giacomo Raspadori.

HLV Mancini trở lại sau nhiều biến động (Ảnh: Sports Mile)

Roberto Mancini trở lại vị trí HLV trưởng ĐT Italia sau quãng thời gian Azzurri trải qua nhiều thay đổi. Nhà cầm quân 61 tuổi đã ký hợp đồng với Liên đoàn bóng đá Italia đến năm 2030.

Loạt trận Nations League sắp tới sẽ là những trận đấu đầu tiên của Mancini kể từ khi bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai. Đây cũng là cơ hội để ông đánh giá lực lượng mới và định hình bộ khung cho đội tuyển trong giai đoạn tiếp theo.

ĐT Italia sẽ tập trung tại Coverciano từ ngày 21-9. Ba ngày sau, Azzurri có trận đấu đầu tiên dưới thời Mancini khi tiếp đón Bỉ tại Stadio Olimpico vào ngày 25-9. Sau đó, Italia sẽ tiếp tục thi đấu trên sân khách gặp Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 28-9.