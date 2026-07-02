Venezuela để quốc tang 7 ngày tưởng nhớ các nạn nhân động đất

ANTD.VN - Ngày 1-7, Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez tuyên bố quốc tang 7 ngày để tưởng nhớ các nạn nhân trong 2 trận động liên tiếp khiến gần 2.300 người thiệt mạng và hàng nghìn người khác vẫn đang mất tích.

Đội cứu nạn, cứu hộ Bộ Công an Việt Nam tìm kiếm nạn nhân động đất tại Venezuela ngày 1-7-2026

Trong bài đăng trên tài khoản Telegram, bà Rodriguez thông báo quốc tang 7 ngày sẽ bắt đầu từ 18h ngày 1-7 theo giờ địa phương.

"Trong những thời khắc đau thương tột cùng này, chúng tôi xin gửi một cái ôm tới những người đang phải gánh chịu thảm kịch, và tái khẳng định cam kết sẽ luôn đồng hành và bảo vệ họ. Linh hồn của Venezuela như bị xé nát trước những mất mát về người do các trận động đất khủng khiếp gây ra" - bà Rodriguez viết.

Theo số liệu cập nhật mới nhất do Chủ tịch Quốc hội Venezuela Jorge Rodriguez công bố, số ca tử vong được xác nhận đã tăng vọt lên 2.295 người. Trong khi đó, Liên hợp quốc ước tính vẫn còn khoảng 50.000 người mất tích dưới các đống đổ nát.

Tại thành phố La Guaira phía bắc Thủ đô Caracas và là nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, các lực lượng cứu hộ đã bắt đầu sơn chữ "D" (đã tử vong) lên phần lớn các tòa nhà bị sập. Đây là dấu hiệu đau lòng cho thấy các khu vực này đã được rà soát kỹ lưỡng và không còn bất kỳ dấu hiệu nào của sự sống.

Javier Rodes, điều phối viên của một đội cứu hộ Tây Ban Nha, nghẹn ngào chia sẻ: "Chúng tôi buộc phải di chuyển tiếp. Thời gian không thể lãng phí ở những nơi không còn hy vọng tìm thấy người sống sót".

Bên cạnh công tác tìm kiếm thi thể nạn nhân, Chính phủ Venezuela đang phải đối mặt với một mặt trận khốc liệt khác là cứu đói cho hàng trăm nghìn người mất nhà cửa.

Hệ thống hậu cần bị phá hủy hoàn toàn khiến thực phẩm, nước sạch và thuốc men thiếu hụt trầm trọng đối với người dân vùng thảm họa.

Các tổ chức cứu trợ quốc tế đang ráo riết thiết lập các cầu hàng không nhân đạo để tiếp cận các khu vực bị cô lập.

Hiện tại, quân đội Venezuela đã được huy động tối đa phối hợp cùng các tình nguyện viên nước ngoài để phân phối nhu yếu phẩm, đồng thời ngăn chặn nguy cơ bùng phát dịch bệnh và tình trạng bất ổn tại các khu vực chịu thiên tai.