Quyết liệt xử lý công trình vi phạm đất đai, trật tự xây dựng tại xứ đồng Gò Gủ

ANTD.VN - UBND phường Thanh Liệt, Hà Nội vừa tổ chức ra quân cưỡng chế, buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với các công trình vi phạm đất đai, trật tự xây dựng tại xứ đồng Gò Gủ, tổ dân phố Triều Khúc.

Đồng chí Bùi Huy Hoàng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Thanh Liệt cùng lực lượng chức năng phường Thanh Liệt có mặt chỉ đạo, giám sát lực lượng làm nhiệm vụ tại khu vực tiến hành cưỡng chế công trình vi phạm đất đai, trật tự xây dựng tại xứ đồng Gò Gủ

Dự và chỉ đạo công tác cưỡng chế có đồng chí Bùi Huy Hoàng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Thanh Liệt; đồng chí Trình Quốc Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND phường; cùng đại diện các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, Ban Chỉ huy Quân sự phường, Công an phường, bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố và Ban Công tác Mặt trận tổ dân phố Triều Khúc.

Trong giai đoạn 1, lực lượng chức năng tổ chức cưỡng chế đối với 20 trường hợp vi phạm, với tổng diện tích 1.684,65m². Để bảo đảm tiến độ, UBND phường huy động các lực lượng chức năng phối hợp triển khai, bố trí 2 máy xúc phục vụ việc tháo dỡ các hạng mục công trình vi phạm. Hoạt động thể hiện quyết tâm của chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng trong việc lập lại kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên địa bàn.

Các lực lượng Công an, chính quyền phường Thanh Liệt làm nhiệm vụ tại khu vực giải quyết điểm vi phạm đất đai

Quá trình thực hiện được tiến hành theo kế hoạch, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo UBND phường. Các lực lượng được phân công nhiệm vụ cụ thể, phối hợp chặt chẽ trong từng khâu, bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn tại khu vực cưỡng chế.

Sự tham gia của Công an phường cùng các lực lượng chức năng giữ vai trò quan trọng trong việc bảo đảm trật tự tại hiện trường, chủ động nắm tình hình, phối hợp xử lý các tình huống phát sinh, không để ảnh hưởng đến quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Công tác cưỡng chế được triển khai với tinh thần nghiêm túc, kiên quyết, bảo đảm thực hiện các quyết định của cơ quan có thẩm quyền theo đúng quy định pháp luật.

Trong sáng ra quân lực lượng chức năng đã đưa máy móc phá dỡ các công trình vi phạm

Việc tổ chức cưỡng chế không chỉ nhằm xử lý những vi phạm đã tồn tại mà còn thể hiện thông điệp rõ ràng về trách nhiệm chấp hành pháp luật trong quản lý, sử dụng đất đai và hoạt động xây dựng. Những trường hợp vi phạm phải được xem xét, xử lý theo quy định, tránh tình trạng kéo dài, gây khó khăn cho công tác quản lý tại cơ sở.

Theo đồng chí Bùi Huy Hoàng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Thanh Liệt việc kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định, không để vi phạm kéo dài hoặc phát sinh mới. Đồng thời, các đơn vị cần tăng cường phối hợp, bảo đảm quá trình cưỡng chế đúng kế hoạch, an toàn và hiệu quả.

Song song với công tác cưỡng chế, chính quyền phường Thanh Liệt tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các hộ gia đình chấp hành quyết định của cơ quan có thẩm quyền; nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm trong sử dụng đất đúng mục đích, tuân thủ các quy định về đất đai và trật tự xây dựng.

Công tác tháo dỡ di chuyển công trình tạm được tiến hành khẩn trương

Thực tiễn quản lý tại cơ sở cho thấy, bên cạnh việc kiểm tra, phát hiện và xử lý vi phạm, công tác tuyên truyền có ý nghĩa quan trọng trong phòng ngừa từ sớm, từ xa. Khi người dân hiểu rõ quy định pháp luật và trách nhiệm của mình, nguy cơ phát sinh vi phạm mới sẽ được hạn chế, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý địa bàn.

Với tinh thần chủ động, quyết liệt, chính quyền phường Thanh Liệt cùng Công an phường và các lực lượng chức năng tập trung thực hiện nhiệm vụ theo đúng chức năng, thẩm quyền; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện những dấu hiệu vi phạm để tham mưu biện pháp xử lý phù hợp.

Đợt ra quân cưỡng chế tại xứ đồng Gò Gủ là hoạt động cụ thể nhằm thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố Hà Nội về tăng cường quản lý đất đai, trật tự xây dựng. Qua đó, góp phần lập lại kỷ cương, nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước, xây dựng địa bàn phường Thanh Liệt ngày càng văn minh, trật tự, phát triển bền vững.