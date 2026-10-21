Quốc hội xem xét sửa nhiều luật quan trọng liên quan đến khám chữa bệnh, bảo hiểm y tế

ANTD.VN - Trong phiên họp sáng nay, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về dự án Luật sửa đổi, bổ sung Luật Trẻ em, Luật Người khuyết tật, Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Luật Dược, Luật Người cao tuổi và Luật Bảo hiểm y tế (Luật sửa đổi).

Đơn giản hóa điều kiện để thuốc được cấp phép lưu hành

Về Luật Trẻ em, Luật sửa đổi quy định về lập, cập nhật, quản lý danh sách cá nhân, người đại diện gia đình đăng ký nhận chăm sóc thay thế; điều phối việc lựa chọn cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế; Quy định về thẩm quyền quyết định giao trẻ em cho cơ sở trợ giúp xã hội thuộc cấp xã, cấp tỉnh thực hiện chăm sóc thay thế.

Dự thảo Luật cũng quy định trách nhiệm của Bộ Y tế bao gồm trách nhiệm quản lý nhà nước về trẻ em của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (trước đây); Sửa đổi, bổ sung quy định trách nhiệm của Bộ Công an chủ trì công tác bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng (tiếp nhận các nhiệm vụ của Bộ Thông tin và Truyền thông (trước đây).

Về Luật Người khuyết tật, liên quan đến việc xác định mức độ khuyết tật, dự thảo Luật nêu rõ, Hội đồng xác định mức độ khuyết tật cấp xã do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định thành lập để thực hiện việc xác định mức độ khuyết tật đối với người khuyết tật cư trú trên địa bàn.

Về Luật Khám bệnh, chữa bệnh, dự thảo Luật sửa đổi Điều 48 về hình thức tổ chức cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nhằm cắt giảm các điều kiện đầu tư kinh doanh chồng chéo; Tạo sự linh hoạt trong quá trình cấp giấy phép hoạt động theo hướng chỉ quy định các hình thức tổ chức chính và cơ sở nếu đủ điều kiện đến đâu sẽ cho phép làm đến đó, không bị trói buộc vào các hình thức tổ chức một cách máy móc. Đồng thời bổ sung nội dung giao Chính phủ quy định chi tiết việc cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã được cấp giấy phép hoạt động trước ngày 1/3/2027 để bảo đảm tính liên tục trong quá trình hoạt động khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở đã được cấp giấy phép hoạt động theo quy định trước đây.

Dự thảo cũng sửa đổi khoản 5 Điều 110 để cắt giảm thủ tục “mỗi cơ sở phải lập một hồ sơ phương án giá” để gửi Bộ Y tế phê duyệt và thay thế bằng quy định giao Bộ Y tế quy định “định giá cụ thể dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh để áp dụng chung theo cấp chuyên môn".

Quang cảnh phiên họp

Ngoài ra, dự thảo Luật còn sửa đổi, bổ sung Điều 51 về thẩm quyền của Bộ Y tế, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về y tế trong việc cấp mới, cấp lại, gia hạn, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong trường hợp cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đề nghị thực hiện kỹ thuật loại đặc biệt, kỹ thuật mới, phương pháp mới.

Về Luật Dược, dự thảo Luật đề xuất quy định nhằm thực hiện việc đơn giản hóa các điều kiện để thuốc được cấp phép lưu hành tại Việt Nam; Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 79 để phân cấp thẩm quyền xác nhận nội dung quảng cáo thuốc; Bổ sung quy định về công bố, phương pháp xác định giá bán buôn dự kiến và quy định về liên thông, chia sẻ dữ liệu...

Về Luật Người cao tuổi, dự thảo Luật chỉnh lý Điều 28, theo đó, Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về công tác người cao tuổi. Bộ Y tế là cơ quan đầu mối giúp Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về công tác người cao tuổi. UBND các cấp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình thực hiện quản lý nhà nước về công tác người cao tuổi.

Về Luật Bảo hiểm y tế, dự thảo Luật sửa đổi quy định để đồng bộ với Luật Tổ chức chính quyền địa phương và theo mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, sửa đổi, bổ sung để bảo đảm thống nhất với việc sửa đổi hình thức tổ chức cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tại Điều 48 Luật Khám bệnh, chữa bệnh. Theo đó, 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc cấp khám bệnh, chữa bệnh ban đầu, bao gồm trạm y tế; cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có phạm vi hoạt động chuyên môn về y học gia đình; y tế cơ quan, đơn vị, tổ chức… do Bộ trưởng Bộ Y tế quy định”.

Cần quy định rõ người có thẻ bảo hiểm y tế khi lựa chọn dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu thì vẫn được thanh toán phần chi phí theo phạm vi được hưởng.

Cần tiếp tục rà soát, hoàn thiện quy định về đối tượng tham gia BHYT

Thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung 6 Luật nêu trên, Ủy ban Văn hóa và Xã hội (Ủy ban) của Quốc hội cơ bản tán thành phạm vi sửa đổi, bổ sung và tên gọi của dự án.

Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trẻ em (Điều 1), Luật Người khuyết tật (Điều 2), Luật Người cao tuổi (Điều 5), Ủy ban đề nghị rà soát kỹ việc bãi bỏ Điều 56 và Điều 57, sửa đổi Điều 58 và Điều 59 Luật Trẻ em, quy định chặt chẽ tại văn bản quy định chi tiết.

Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh (Điều 3), Ủy ban cơ bản tán thành việc sửa đổi quy định về giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh nhằm áp dụng thống nhất giá đối với các cấp chuyên môn kỹ thuật. Ủy ban đề nghị tiếp tục nghiên cứu, quy định rõ người có thẻ bảo hiểm y tế khi lựa chọn dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu thì vẫn được thanh toán phần chi phí theo phạm vi được hưởng và mức hưởng theo pháp luật về bảo hiểm y tế.

Về thiết bị y tế, Ủy ban tán thành việc bổ sung quy định mang tính nguyên tắc về quản lý thiết bị y tế tại Điều 113 Luật Khám bệnh, chữa bệnh và đề nghị:

Quy định nguyên tắc quản lý theo vòng đời và chuỗi cung ứng cần gắn với yêu cầu bảo đảm truy xuất được nguồn gốc, xuất xứ, chất lượng của sản phẩm; Biên độ giá cần quy định linh hoạt phù hợp với tính đa dạng về nhóm, chủng loại thiết bị y tế…

Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược (Điều 4), Ủy ban cơ bản tán thành với nội dung sửa đổi nhằm nâng cao hiệu quả quản lý giá thuốc. Ủy ban đề nghị nghiên cứu giải pháp để kiểm soát tình trạng hồ sơ xác nhận quảng cáo thuốc không được chấp thuận tại địa phương này nhưng tiếp tục đề nghị xác nhận tại địa phương khác…

Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (Điều 6), Uỷ ban yêu cầu tiếp tục rà soát, hoàn thiện quy định về đối tượng tham gia bảo hiểm y tế; tên gọi của các hình thức tổ chức cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phù hợp với Luật Khám bệnh, chữa bệnh.