Phối hợp giữa Tòa án và Viện kiểm sát ngày càng đi vào chiều sâu và thực chất

ANTD.VN - Chiều 10-9, Tòa án và Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội tổ chức Hội nghị Tổng kết việc thực hiện Quy chế phối hợp trong công tác giải quyết án hành chính, dân sự, kinh doanh thương mại (KDTM), lao động và hôn nhân và gia đình (HN&GĐ).

Nhận diện những khó khăn, vướng mắc

Tham dự Hội nghị có các đại biểu đại diện một số đơn vị nghiệp vụ của Tòa án nhân dân Tối cao, Viện kiểm sát nhân dân Tối cao; đại diện Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội; Ban Pháp chế HĐND TP Hà Nội; lãnh đạo Tòa án nhân và Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội cùng đại diện của 12 Tòa án, Viện kiểm sát khu vực trên địa bàn Thủ đô.

Đại diện Viện kiểm sát và Tòa án nhân dân TP Hà Nội ký kết Quy chế phối hợp trong giai đoạn mới.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Chánh án TAND TP Hà Nội Nguyễn Xuân Kỳ nêu rõ: “Với tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ và quyết tâm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác, hôm nay, Viện kiểm sát và TAND TP Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết việc thực hiện Quy chế phối hợp số 01/QCPH/VKS-TA và Quy chế số 02/QCPH/VKS-TA; đồng thời ký kết Quy chế phối hợp mới giữa hai ngành trong công tác thụ lý, giải quyết các vụ án hành chính, dân sự, KDTM, lao động, HN&GĐ”.

Chánh án TAND TP Hà Nội nhấn mạnh, đây là dịp để hai ngành cùng nhìn lại quá trình phối hợp, đánh giá những kết quả đã đạt được, nhận diện những khó khăn, vướng mắc. Từ đó thống nhất những nội dung, giải pháp nhằm tiếp tục tăng cường sự phối hợp, bảo đảm việc thụ lý, giải quyết các vụ án được kịp thời, đúng pháp luật, góp phần nâng cao chất lượng công tác của mỗi ngành.

Báo cáo tại Hội nghị cho biết, thực hiện các Quy chế nêu trên, lãnh đạo hai ngành đã tổ chức quán triệt, triển khai tới toàn thể cán bộ, công chức hai cấp của Viện kiểm sát và TAND trên địa bàn thành phố. Trên cơ sở nội dung phối hợp, lãnh đạo hai ngành đã thường xuyên trao đổi để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về nghiệp vụ trong quá trình thực hiện và có hướng chỉ đạo kịp thời.

Qua đó cũng đã chỉ ra những vi phạm, tồn tại, thiếu sót để kịp thời khắc phục, đảm bảo công tác thụ lý, giải quyết án hành chính, vụ việc dân sự và những việc khác theo quy định của pháp luật đúng thẩm quyền, đúng trình tự, thủ tục pháp luật và hạn chế tối đa án hủy, án sửa.

Chánh án Tòa án nhân dân TP Hà Nội Nguyễn Xuân Kỳ phát biểu khai mạc Hội nghị.

Năm 2024, liên ngành Kiểm sát và Tòa án của Hà Nội đã tiến hành sơ kết 1 năm thực hiện Quy chế phối hợp và mở các Hội nghị “Tìm giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ án hành chính trên địa bàn thành phố Hà Nội”, “Liên ngành rút kinh nghiệm các vụ, việc dân sự - Hôn nhân gia đình bị sửa, hủy và chất lượng bài phát biểu của Kiểm sát viên tại phiên tòa”.

Thông qua các hội nghị, liên ngành đã chỉ ra những khó khăn, vướng mắc, trao đổi kinh nghiệm, cách làm hay và nêu ra một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác giải quyết án hành chính, vụ việc dân sự, HN&GĐ, KDTM, lao động cũng như các việc khác theo quy định của pháp luật.

Đối với việc thụ lý giải quyết các loại án nêu trên và các việc khác liên quan, lãnh đạo hai ngành xác định rõ, nâng cao chất lượng công tác thụ lý, giải quyết là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và phải áp dụng các giải pháp hiệu quả để hoàn thành nhiệm vụ, chỉ tiêu đã đề ra.

Lãnh đạo hai ngành thường xuyên quán triệt việc thực hiện nghiêm túc các yêu cầu, chỉ tiêu công tác trên nguyên tắc phải đảm bảo việc thụ lý, giải quyết án hành chính đúng thẩm quyền, đúng trình tự, thủ tục pháp luật. Thẩm phán, Kiểm sát viên thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo, đề xuất, quy định về lập, chuyển giao hồ sơ, tài liệu.

Bên cạnh đó, các báo cáo phục vụ các đoàn giám sát của Ủy ban tư pháp Quốc hội, báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế, HĐND thành phố, các báo cáo công tác của mỗi ngành đều được xây dựng đảm bảo chất lượng, đầy đủ số liệu theo yêu cầu.

Góp phần giữ vững an ninh trật tự

Cũng theo báo cáo tại Hội nghị, nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa hai ngành nên việc thụ lý, giải quyết các loại án trong thời gian qua đã đạt đươc những kết quả rất tích cực. Cụ thể là tổng số thụ lý kiểm sát thông báo trả lại đơn khởi kiện chỉ có 76 trường hợp; tổng số thông báo trả lại đơn khởi kiện có khiếu nại, kiến nghị 48 trường hợp và số phiên họp xét khiếu nại, kiến nghị việc trả lại đơn khởi kiện chỉ là 47 trường hợp.

Toàn cảnh Hội nghị Tổng kết Quy chế phối hợp giữa Tòa án và Viện kiểm sát nhân dân Hà Nội.

Việc thụ lý, giải quyết các vụ án, vụ việc hành chính sơ thẩm trong thời gian qua là 1674 vụ, trong đó số vụ cũ 642 vụ và số mới là 1020 vụ. Tòa án đã giải quyết 1.673 vụ, trong đó đưa ra xét xử 1.056 vụ và quyết định đình chỉ (trước phúc thẩm) 554 vụ và chuyển, nhập vụ án 63 vụ. Chỉ còn lại 1 vụ do đang phải tạm đình chỉ để chờ kết quả giải quyết của vụ án KDTM liên quan.

Báo cáo tại Hội nghị cũng chỉ ra rằng bên cạnh những ưu điểm, kết quả đạt được thì việc thực hiện Quy chế phối hợp vẫn còn tồn tại một số hạn chế nhất định. Đó là việc chuyển bản án, quyết định, các văn bản tố tụng khác, bài phát biểu giữa Tòa án và Viện kiểm sát đôi lúc còn chậm; sự phối hợp giải quyết và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo còn vướng mắc, khó khăn do quy chế phối hợp chưa quy định cụ thể nội dung này.

Tại Hội nghị Tổng kết việc thực hiện Quy chế phối hợp trong công tác giải quyết án hành chính, dân sự, KDTM, lao động, HN&GĐ, các đại biểu tham dự cũng được nghe nhiều ý kiến tham luận đầy tâm huyết của lãnh đạo, Thẩm phán Tòa chuyên trách thuộc TAND TP Hà Nội và ý kiến của lãnh đạo phòng nghiệp vụ cùng Kiểm sát viên Viện KSND TP Hà Nội.

Tổng kết Hội nghị, Chánh án TAND TP Hà Nội Nguyễn Xuân Kỳ đánh giá: “Chúng ta vui mừng nhận thấy công tác phối hợp giữa hai ngành ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả. Sự phối hợp chặt chẽ, tuân thủ nghiêm ngặt trình tự tố tụng đã góp phần đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng giải quyết các vụ án hành chính, dân sự, KDTM, lao động và HN&GĐ. Từ đó góp phần quan trọng vào việc giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội và phục vụ hiệu quả nhiệm vụ chính trị của Thủ đô”.

Chánh Tòa Hành chính TAND TP Hà Nội Nguyễn Hồng Lam phát biểu tại Hội nghị.

Tuy nhiên Chánh án TAND TP cũng lưu ý, để Quy chế phối hợp mới nhanh chóng đi vào thực tiễn và phát huy tối đa hiệu quả thì Thủ trưởng các đơn vị, Thẩm phán, Kiểm sát viên hai cấp của Thủ đô cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm. Đó là quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc, đồng bộ các nội dung của Quy chế phối hợp mới đến toàn thể cán bộ, công chức, Thẩm phán, Kiểm sát viên.

Kế đến là duy trì cơ chế trao đổi thông tin thường xuyên, phối hợp chặt chẽ trong thu thập, đánh giá chứng cứ, giải quyết dứt điểm các vụ án phức tạp, án tồn đọng, kéo dài và tăng cường tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm, đồng thời nâng cao chất lượng bài phát biểu, bản án, quyết định, bảo đảm tính nghiêm minh và công bằng của pháp luật.

Cuối Hội nghị, Tòa án và Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội đã tiến hành ký kết Quy chế phối hợp công tác giải quyết các vụ việc dân sự, HN&GĐ, KDTM, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật trong tình hình và giai đoạn mới.