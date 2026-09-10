Nâng cao hiệu quả, xây dựng vững chắc thế trận an ninh công nhân

ANTD.VN -Ngày 10/9/2026, CATP tổ chức Hội nghị tập huấn Đề án 06/ĐA-BCA của Bộ Công an và Nghị quyết 11/NQ-TU của Thành ủy Hà Nội về thế trận an ninh công nhân. Đại tá Nguyễn Tiến Đạt - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra CATP dự, chỉ đạo hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị tập huấn.

Dự hội nghị có Đại tá Nguyễn Mạnh Toàn - Phó Cục trưởng Cục An ninh kinh tế, Bộ Công an; đại diện lãnh đạo Phòng 2, Cục An ninh kinh tế, Bộ Công an; đại diện lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ chuyên đề các phòng chức năng và 126 phường, xã và Đồn Công an Sân bay quốc tế Nội Bài thuộc CATP.

Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra CATP phát biểu khai mạc hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc CATP nhấn mạnh, trong bối cảnh Thủ đô tiếp tục phát triển mạnh về kinh tế - xã hội, đô thị hóa, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế, lực lượng công nhân, người lao động ngày càng gia tăng về số lượng, đa dạng về ngành nghề và phân bố trên nhiều địa bàn. Thực tiễn đó đặt ra những yêu cầu ngày càng cao đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự nói chung và bảo đảm an ninh công nhân nói riêng.

Đồng chí Phó Giám đốc CATP khẳng định công tác bảo đảm an ninh công nhân, xây dựng thế trận an ninh công nhân là nhiệm vụ quan trọng, cần được triển khai đồng bộ, thường xuyên, gắn với chức năng, nhiệm vụ và đặc điểm từng địa bàn, lĩnh vực. Trong đó, lực lượng Công an phát huy vai trò nòng cốt trong tham mưu, chủ động nắm tình hình, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra.

Đại tá Nguyễn Tiến Đạt đề nghị lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ tham dự tập huấn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ những nội dung được báo cáo viên truyền đạt; chủ động trao đổi những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn để được hướng dẫn, giải đáp. Sau Hội nghị tập huấn, các đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ để cụ thể hóa nội dung tập huấn thành chương trình, kế hoạch công tác phù hợp, góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an ninh công nhân trên địa bàn Thủ đô.

Thượng tá Vũ Văn Huế, Phó Trưởng phòng 2, Cục An ninh kinh tế, Bộ Công an truyền đạt chuyên đề tại Hội nghị.

Mở đầu nội dung tập huấn, Thượng tá Vũ Văn Huế, Phó Trưởng phòng 2, Cục An ninh kinh tế đã truyền đạt chuyên đề về những nguy cơ tác động đối với an ninh công nhân. Nội dung tập huấn tập trung phân tích tình hình có liên quan, những yếu tố có khả năng tác động đến công tác bảo đảm an ninh công nhân; đồng thời làm rõ một số tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc và định hướng công tác trong thời gian tới.

Thượng tá Nguyễn Tuấn Bình, Phó Trưởng phòng An ninh kinh tế CATP trình bày những nội dung cốt lõi, trọng tâm của Đề án 06 và Nghị quyết số 11.

Tiếp đó, Thượng tá Nguyễn Tuấn Bình, Phó Trưởng phòng An ninh kinh tế CATP đã trình bày những nội dung cốt lõi, trọng tâm của Đề án 06 và Nghị quyết số 11, qua đó giúp các đơn vị nắm rõ hơn mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ và giải pháp trong công tác bảo đảm an ninh công nhân, xây dựng thế trận an ninh công nhân. Nội dung chuyên đề cũng gắn với yêu cầu triển khai thực tế tại các đơn vị, địa bàn, góp phần thống nhất nhận thức và cách thức tổ chức thực hiện trong toàn Công an Thành phố.

Cán bộ, chiến sĩ các đơn vị tham dự Hội nghị tập huấn.

Hội nghị cũng dành thời gian để đại diện các đơn vị trao đổi về những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị phát sinh trong quá trình triển khai thực tiễn. Trên cơ sở những vấn đề được nêu, báo cáo viên trực tiếp trao đổi, hướng dẫn và làm rõ một số nội dung liên quan, giúp các đơn vị có thêm cơ sở để vận dụng thống nhất, phù hợp với tình hình thực tế tại địa bàn, lĩnh vực phụ trách.

Hội nghị là dịp để thống nhất nhận thức, nâng cao năng lực tham mưu và tổ chức thực hiện cho cán bộ trực tiếp làm nhiệm vụ, qua đó góp phần xây dựng thế trận an ninh công nhân vững chắc, chủ động phòng ngừa, xử lý hiệu quả các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở.