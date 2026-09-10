Hà Nội: Khẩn trương báo cáo quỹ đất phục vụ tái định cư để cải tạo chung cư cũ

ANTD.VN - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông yêu cầu Đảng ủy UBND TP chỉ đạo khẩn trương báo cáo quỹ đất phục vụ tái định cư để triển khai cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ ở nội thành…

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông phát biểu (Ảnh: Văn Tuyến)

Sáng 10-9, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông, Trưởng ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố Hà Nội chủ trì hội nghị Ban Chỉ đạo nhằm rà soát, đánh giá tiến độ các dự án, công trình trọng điểm của thành phố.

Theo báo cáo từ Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, đến nay, thành phố đã hoàn thành giải phóng mặt bằng đối với toàn bộ 7 cầu vượt sông Hồng, gồm: Hồng Hà, Mễ Sở, Vân Phúc, Ngọc Hồi, Thượng Cát, Tứ Liên và Trần Hưng Đạo.

Thành phố cũng hoàn thành giải phóng mặt bằng 7 tuyến đường giao thông nhằm xử lý điểm nghẽn ùn tắc giao thông. Nhiều dự án đang đạt tiến độ giải phóng mặt bằng cao.

Công tác giải phóng mặt bằng đối với các dự án lớn, quan trọng cũng đang được đẩy nhanh tiến độ theo chỉ đạo của Thành ủy và UBND thành phố, cụ thể như: Dự án Khu đô thị thể thao Quốc tế Hà Nội, dự án Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng, dự án Khu Công viên công nghệ số và hỗn hợp tại phường Phú Diễn và phường Tây Tựu, dự án đầu tư Khu đô thị đa mục tiêu tại các xã Thư Lâm và Đông Anh, dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối Sân bay Gia Bình với Thủ đô...

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Bùi Duy Cường cho biết, công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn thành phố có nhiều chuyển biến và kết quả rõ rệt, hiện không còn là điểm nghẽn trong quá trình triển khai các dự án. Về quỹ tái định cư, Phó Chủ tịch UBND thành phố giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì rà soát, tổng hợp để phục vụ thiết lập, cải tạo các khu chung cư cũ.

Phát biểu kết luận, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông ghi nhận những chuyển biến tích cực trong công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn thành phố. Song bên cạnh đó, tiến độ thi công ở một số dự án còn chậm.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy yêu cầu các chủ đầu tư, ban quản lý dự án và địa phương phải báo cáo rõ nguyên nhân, nhất là những khó khăn về cơ chế, đơn giá, vật liệu xây dựng và các vấn đề phát sinh để thành phố kịp thời chỉ đạo tháo gỡ.

Đối với chủ trương cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ, đồng chí Nguyễn Trọng Đông yêu cầu Đảng ủy UBND thành phố chỉ đạo Sở Xây dựng khẩn trương báo cáo Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy về quỹ đất phục vụ tái định cư. Việc bố trí các khu tái định cư phải bảo đảm đồng bộ hạ tầng, hiện đại, thuận tiện về giao thông, ưu tiên phục vụ nhiệm vụ tái thiết đô thị tại các khu chung cư cũ trên địa bàn 4 quận nội thành cũ.