Phát động Giải thưởng "Thanh niên sống đẹp" năm 2026

ANTD.VN - Ngày 9/9, tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã phát động Hành trình và Giải thưởng "Thanh niên sống đẹp" năm 2026.

Ban tổ chức sẽ sẽ lựa chọn 20 gương mặt tiêu biểu nhất để tuyên dương

Phát biểu tại chương trình, anh Nguyễn Kim Quy, Bí thư Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, cho biết giải thưởng nhằm tôn vinh những thanh niên có việc làm, nghĩa cử đẹp, thể hiện tinh thần trách nhiệm, sẻ chia và đóng góp cho cộng đồng.

Giải thưởng được tổ chức từ năm 2017, hưởng ứng phong trào “Người tốt, việc tốt” và cụ thể hóa Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Sau 9 năm, chương trình đã tuyên dương 212 thanh niên tiêu biểu trên cả nước.

Các gương được vinh danh hoạt động trong nhiều lĩnh vực như học tập, lao động sản xuất, kinh doanh, tình nguyện, quốc phòng - an ninh, khoa học công nghệ, bảo vệ môi trường, văn hóa nghệ thuật, y tế, thể thao và phát triển cộng đồng.

Năm nay, đối tượng tham gia là hội viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước từ 16 đến không quá 30 tuổi; cán bộ Hội chuyên trách, không chuyên trách từ 23 đến 35 tuổi, trường hợp đặc biệt không quá 40 tuổi do Hội đồng xem xét. Những cá nhân từng nhận giải các năm trước vẫn có thể tiếp tục được xét nếu đáp ứng tiêu chuẩn.

Hội đồng sẽ lựa chọn 20 gương mặt tiêu biểu nhất để tuyên dương. Mỗi cá nhân nhận Bằng khen của Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, biểu trưng chương trình và phần thưởng 10 triệu đồng.

Hành trình “Thanh niên sống đẹp” 2026 diễn ra trong tháng 9 và 10, với sáu nhóm chủ đề: học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tình nguyện, an sinh xã hội; bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh trật tự; lao động sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế; giảng dạy; văn hóa - nghệ thuật, thể dục - thể thao.

Hồ sơ đề cử gửi về Văn phòng Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trước 30/9. Gala “Thanh niên sống đẹp” 2026 dự kiến tổ chức tại Hà Nội vào tháng 10.