Xây dựng, củng cố hình ảnh đẹp về đội ngũ luật sư Hà Nội trong đời sống xã hội

ANTD.VN - Chiều 9-9, luật sư Hoàng Minh Hiển - Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật TP Hà Nội chủ trì buổi Lễ công bố Quyết định thành lập 5 Câu lạc bộ về văn nghệ, thể thao thuộc Đoàn Luật sư TP Hà Nội. Sự ra đời và chuẩn hóa các câu lạc bộ được kỳ vòng sẽ góp phần quan trọng trong việc xây dựng, củng cố hình ảnh đẹp về luật sư Thủ đô…

Theo đó, tại Quyết định số: 886/QĐ-BCN ngày 07/9/2026, Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP Hà Nội quyết định “Công nhận và phê chuẩn danh sách Ban điều hành Câu lạc bộ Bóng đá luật sư Hà Nội thuộc Đoàn Luật sư TP Hà Nội gồm các luật sư có tên trong danh sách kèm theo”.

Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP Hà Nội Hoàng Minh Hiển trao Quyết định thành lập Câu lạc bộ thể thao thuộc Đoàn Luật sư TP Hà Nội

Quyết định nêu rõ, Câu lạc bộ Bóng đá luật sư Hà Nội có chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Nội quy Đoàn Luật sư TP Hà Nội, Điều lệ câu lạc bộ và các quy định có liên quan của Đoàn Luật sư TP Hà Nội. Và theo danh sách Ban điều hành câu lạc bộ ban hành kèm Quyết định số: 886/QĐ-BCN, Câu lạc bộ Bóng đá luật sư Hà Nội gồm: Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký và các Ủy viên.

Tại các Quyết định số: 887/QĐ-BCN, số: 888/QĐ-BCN, số: 889/QĐ-BCN, số: 890/QĐ-BCN, đều ký cùng ngày 7-9-2026, Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP Hà Nội cũng quyết đinh thành lập và phê chuẩn danh sách Ban điều hành Câu lạc bộ Golf luật sư Hà Nội, Tennis luật sư Hà Nội, Pickleball luật sư Hà Nội và Câu lạc bộ Văn nghệ luật sư Hà Nội. Cơ cấu thành phần, chức năng, nhiệm vụ và nguyên tắc hoạt động của các câu lạc bộ này cũng tương tự Câu lạc bộ Bóng đá luật sư Hà Nội.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP Hà Nội, luật sư Hoàng Minh Hiển nhấn mạnh, cùng với 3 câu lạc bộ đã được chuẩn hóa mới đây, 5 câu lạc bộ tiếp theo này sẽ là những nhân tố quan trọng để kết nối sự giao lưu, chia sẻ và thắt chặt hơn nữa sự đoàn kết giữa các tổ chức hành nghề luật sư cũng như tất cả các luật sư thuộc Đoàn Luật sư TP Hà Nội.

Đại diện Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP Hà Nội giao nhiệm vụ cho các câu lạc bộ

Bên cạnh đó, bằng hoạt động của mình, các câu lạc bộ về văn nghệ, thể thao của chúng ta cũng như mỗi cá nhân luật sư cần nỗ lực đóng góp nhiều hơn nữa để xây dựng, củng cố hình ảnh luật sư Hà Nội. Nhưng trước hết, các câu lạc bộ cần quán triệt tới từng thành viên của mình là phải tuyệt đối tuân thủ, chấp hành các quy định về pháp luật nói chung và các quy định đối với người luật sư nói riêng.

Luật sư Hoàng Minh Hiển cho biết, hướng tới ngày 10/10, kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Liên đoàn luật sư Việt Nam và 42 năm Ngày thành lập Đoàn Luật sư TP Hà Nội, Đoàn Luật sư TP Hà Nội sẽ triển khai, thực hiện rất nhiều hoạt động nổi bật và ý nghĩa. Trong đó có hoạt động giao lưu, đối ngoại tại Nhật Bản, đồng thời tuyên truyền pháp luật cho kiều bào ta ở cả Nhật Bản và Đài Loan (Trung Quốc). Vì thế các câu lạc bộ cần triển khai, đẩy mạnh ngay các hoạt động của mình.

“Đơn cử, Đoàn Luật sư TP Hà Nội sẽ tiếp tục tổ chức vui Tết Trung thu năm 2026 cho các cháu thiếu niên, nhi đồng là con em luật sư. Do vậy, Câu lạc bộ Văn nghệ cần khẩn trương chuẩn bị những tiết mục văn nghệ đặc sắc phục vụ các cháu dịp này cùng các tiết mục văn nghệ trong các sự kiện tới đây” - luật sư Hoàng Minh Hiển giao nhiệm vụ.

Việc cho ra đời các câu lạc bộ về thể thao và văn nghệ của Đoàn Luật sư TP Hà Nội được kỳ vọng góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về giới luật sư Thủ đô.

Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP Hà Nội Hoàng Minh Hiển chia sẻ thêm, tập thể Ban Chủ nhiệm cũng như cá nhân ông luôn hết sức, hết lòng ủng hộ hoạt động của các câu lạc bộ. Bằng kinh nghiệm thực tiễn của bản thân, luật sư Hiển còn khơi gợi, thông qua hoạt động giao lưu thể thao, văn nghệ, giới luật sư chúng ta sẽ dễ dàng nhận được sự thấu hiểu, chia sẻ và cảm thông hơn từ phía các cơ quan tố tụng.

Tại buổi lễ, đại diện 5 câu lạc bộ văn nghệ, thể thao đều tỏ rõ sự vui mừng, phấn khởi khi được Đoàn Luật sư TP Hà Nội chính thức công nhận và phê chuẩn hoạt động. Bởi thực tế cho thấy, lâu nay, những hoạt đông về văn nghệ, thể thao của giới luật sư Hà Thành vẫn tồn tại, phát triển nhưng chưa được chính thức, “chính danh” và chuẩn hóa.

Nhận nhiệm vụ, đại diện các câu lạc bộ cam kết, sau sự kiện ý nghĩa này, các câu lạc bộ sẽ nhanh chóng hoàn thiện, kiện toàn mọi phần việc liên quan và sẽ có chương trình hành động rõ ràng, cụ thể. Ngay trong quý IV tới đây, các câu lạc bộ sẽ lần lượt tổ chức những giải đấu thể thao trên tinh thần giao lưu, chia sẻ, đoàn kết giữa luật sư Hà Nội với luật sư các tỉnh, thành phố trên cả nước và giữa luật sư Hà Nội và các cơ quan tiến hành tố tụng. Quá đó từng bước tạo hình ảnh đẹp về luật sư Hà Nội trong đời sống xã hội.