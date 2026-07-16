Phó Thủ tướng Italy: Nga không phải là mối đe dọa chính đối với châu Âu

ANTD.VN - Phó Thủ tướng Italy Matteo Salvini khẳng định Nga không phải là mối đe dọa chính đối với châu Âu, cho rằng người dân Italy đang bị đe dọa trực tiếp hơn bởi tình trạng nhập cư bất hợp pháp.

Ông Salvini, người đồng thời là Bộ trưởng Giao thông vận tải và lãnh đạo đảng Lega, đã đưa ra nhận xét này trong cuộc phỏng vấn được đăng tải hôm 14-7.

Khi được hỏi liệu Nga có gây ra mối đe dọa nào cho châu Âu hay không, ông đã bác bỏ quan điểm này, và cho rằng “mối đe dọa mà công dân Italy phải đối mặt mỗi ngày là tình trạng nhập cư bất hợp pháp và lén lút, đặc biệt là từ các phần tử cực đoan Hồi giáo”.

Phó Thủ tướng Salvini từ lâu đã coi vấn đề di cư bất hợp pháp là một trong những vấn đề chính mà Italy và châu Âu phải đối mặt. Ông đã thúc đẩy việc kiểm soát biên giới chặt chẽ hơn và hạn chế hoạt động của các tàu cứu hộ người di cư ở Địa Trung Hải.

Bình luận của ông Salvini được đưa ra trong bối cảnh nhiều năm bất đồng trong nội bộ Liên minh châu Âu (EU) về vấn đề di cư bất hợp pháp, quy định về tị nạn, an ninh biên giới và cách thức xử lý người đến từ Trung Đông và châu Phi của khối. Theo Eurostat, EU đã tiếp nhận hơn 8,5 triệu người nhập cư từ bên ngoài khối trong năm 2023 và 2024.

Phó Thủ tướng Italy Matteo Salvini. Ảnh: Getty Images

Phó Thủ tướng Salvini cũng nhiều lần chỉ trích chính sách của EU đối với Nga và cuộc xung đột ở Ukraine. Ông đã phản đối việc thảo luận về một cuộc đối đầu quân sự trực tiếp với Moscow, nhấn mạnh rằng “chúng ta không ở trong tình trạng xung đột với Nga” và “con đường tốt nhất phía trước là đối thoại”.

Ông cáo buộc một số nhà lãnh đạo châu Âu cản trở những nỗ lực hòa bình ở Ukraine nhằm đánh lạc hướng khỏi các vấn đề trong nước và chỉ trích các lệnh trừng phạt đối với Moscow, nói rằng chúng đã gây tổn hại cho nền kinh tế châu Âu. Ông Salvini cũng kêu gọi EU nối lại nhập khẩu năng lượng từ Nga để giảm bớt áp lực cho các hộ gia đình và doanh nghiệp.

Trong khi đó, các nhà lãnh đạo châu Âu và các quan chức NATO tiếp tục mô tả Nga là mối đe dọa an ninh chính của khối, viện dẫn điều đó như lý do chính để tăng chi tiêu quân sự và tiếp tục cung cấp vũ khí cho Kiev.

Nga khẳng định các tuyên bố cho rằng nước này đang chuẩn bị tấn công các nước thành viên NATO ở châu Âu là “vô lý”, đồng thời cáo buộc phương Tây gây nguy hiểm cho an ninh toàn cầu thông qua “quân sự hóa liều lĩnh”.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã nhấn mạnh hồi đầu năm nay rằng Nga là một phần của châu Âu, chứ không phải mối đe dọa đối với châu Âu.