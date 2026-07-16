Cuộc chiến Iran chấm dứt sự hiện diện quân sự kéo dài 23 năm của Mỹ tại Iraq

Tổng thống Mỹ Donald Trump (bên phải) và Thủ tướng Iraq Ali al-Zaidi trong cuộc gặp tại Nhà Trắng. Ảnh: Getty Images

Hôm 14-7, trong cuộc gặp tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Iraq Ali al-Zaidi cho biết lực lượng Mỹ sẽ rời Iraq trước ngày 30-9, kết thúc cuộc triển khai bắt đầu từ cuộc tấn công năm 2003 và lật đổ Tổng thống Iraq lúc bấy giờ là ông Saddam Hussein, sau đó tiếp tục hiện diện tại đây dưới danh nghĩa chống khủng bố. Khoảng 2.000 binh sĩ Mỹ được cho là vẫn đang đóng quân tại Iraq.

“Tôi không nghĩ rằng Mỹ cần quân đội ở đó nữa”, Tổng thống Trump nói, lập luận rằng môi trường an ninh của Iraq đã thay đổi sau nhiều tháng các cuộc tấn công của Mỹ và Israel “gây bất ổn” cho Iran.

Thủ tướng Al-Zaidi xác nhận rằng lực lượng Mỹ sẽ rời khỏi Iraq vào cuối tháng 9 và thay vào đó “các công ty Mỹ sẽ tiến vào”. Tổng thống Trump cho biết mối quan hệ với Iraq giờ đây sẽ tập trung vào đầu tư và năng lượng, viện dẫn trữ lượng dầu mỏ của nước này. Ông nói rằng hai nước “sẽ thực hiện rất nhiều thỏa thuận” và Mỹ “sẽ lấy đi rất nhiều dầu mỏ”.

Khoảng 2.000 binh sĩ Mỹ được cho là vẫn đang đóng quân tại Iraq. Ảnh: Reuters

Mỹ tấn công Iraq vào tháng 3-2003, khi tuyên bố rằng ông Saddam Hussein sở hữu vũ khí hủy diệt hàng loạt và có liên hệ với các nhóm khủng bố. Mặc dù vũ khí loại này chưa bao giờ được tìm thấy, nhưng sự hiện diện của Mỹ tại Iraq đã tăng lên hơn 170.000 quân vào năm 2007.

Năm 2011, hầu hết các lực lượng chiến đấu đã rút đi, nhưng Mỹ quay trở lại vào năm 2014 sau khi tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) chiếm giữ các khu vực rộng lớn của Iraq và Syria.

Các nhà phê bình lập luận rằng cuộc xâm lược Iraq được phát động dựa trên những lý do sai trái, gây bất ổn cho nước này, góp phần tạo ra các điều kiện cho sự trỗi dậy của IS, và “chủ yếu là vì dầu mỏ”, điều mà cựu Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Alan Greenspan đã thừa nhận trong hồi ký của mình.

Tổng thống Trump đã cởi mở hơn nhiều về điều này so với các chính quyền Mỹ trước đây, và lập luận rằng Mỹ nên “lấy dầu mỏ” ở Iraq. Tuần trước, ông Trump đã nối lại các cuộc tấn công quân sự vào Iran và từ chối loại trừ khả năng tiến hành chiến dịch trên bộ của lực lượng đồng minh và việc chiếm giữ đảo Kharg, trung tâm xuất khẩu dầu mỏ chính của Iran, để “chiếm lấy dầu mỏ”.