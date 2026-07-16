Mỹ tìm kiếm liên minh đóng tàu với Hàn Quốc để tăng cường sức mạnh Hải quân

ANTD.VN - Tổng thống Donald Trump ngày 15-7 tuyên bố chính quyền của ông sẽ tìm kiếm cơ hội hợp tác đóng tàu với các tập đoàn Hàn Quốc và một số quốc gia khác nhằm vực dậy năng lực chế tạo hàng hải và hiện đại hóa lực lượng Hải quân Mỹ.

Tổng thống Trump phát biểu Hội nghị Thượng đỉnh Quốc phòng và Đổi mới, ngày 15-7-2026

Phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Quốc phòng và Đổi mới sáng tạo diễn ra tại Trường Cao đẳng Chiến tranh Lục quân Mỹ, bang Pennsylvania, Tổng thống Trump thừa nhận thực trạng xuống cấp của năng lực đóng tàu nội địa.

"Chúng ta phải xây dựng lại lực lượng Hải quân của mình... Chúng ta phải bắt tay vào hành động ngay. Vì vậy, chúng tôi có thể sẽ tìm đến một số doanh nghiệp đến từ Hàn Quốc và các quốc gia khác để hợp tác đóng tàu", Tổng thống Trump tuyên bố trước các nhà lãnh đạo công nghiệp quốc phòng.

Người đứng đầu Nhà Trắng còn để ngỏ một khả năng chưa từng có tiền lệ: "Chúng ta sẽ tự đóng, nhưng chúng ta cũng sẽ mua một số tàu được chế tạo ở bên ngoài lãnh thổ... Mỹ cần thêm rất nhiều tàu chiến cho Hải quân. Dù chúng ta đang sở hữu lực lượng hải quân hùng mạnh nhất thế giới, nhưng các chiến hạm đang ngày một già cỗi, và chúng ta thực sự đã bỏ bê lĩnh vực chế tạo này quá lâu".

Tuyên bố mua tàu "chế tạo bên ngoài lãnh thổ" của ông Trump hiện vẫn đang gây nhiều đồn đoán trong giới phân tích quân sự Mỹ, bởi từ trước đến nay, các quy định pháp lý ngặt nghèo của nước này luôn ưu tiên tuyệt đối cho các nhà thầu nội địa đối với các khí tài chiến lược như tàu chiến.

Trước đó, tại Hội nghị Thượng đỉnh G7 diễn ra ở Pháp vào tháng 6 vừa qua, Tổng thống Trump cũng được cho là đã thảo luận trực tiếp về triển vọng hợp tác đóng tàu quân sự với Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung.

Hàn Quốc hiện là một trong những cường quốc đóng tàu hàng đầu thế giới với các tập đoàn khổng lồ sở hữu công nghệ tự động hóa vượt trội.