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Kỹ sư trưởng Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia thiệt mạng do UAV tấn công

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Thu Nguyên

ANTD.VN - Kỹ sư trưởng Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, ông Alexander Yakovlev đã thiệt mạng ngày 15-7 do bị máy bay không người lái (UAV) tấn công vào xe công vụ.

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Ông Alexander Yakovlev

Giám đốc điều hành Tập đoàn năng lượng hạt nhân Rosatom của Nga, Alexey Likhachev cho biết, một máy bay không người lái của lực lượng vũ trang Ukraine đã tấn công chiếc xe công vụ Toyota Camry của Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia tại địa điểm giữa khu vực công nghiệp của nhà máy và thành phố Energodar.

Ông Yakovlev cùng tài xế đi cùng đã tử vong ngay tại chỗ khi chiếc UAV lao thẳng vào xe công vụ của họ ở khu vực lân cận nhà máy điện hạt nhân.

Theo ông Rosayom, 13 người đã thiệt mạng và 48 người bị thương trong các cuộc tấn công vào Energodar và Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia trong hơn 2 tháng qua.

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Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia

Các cuộc tấn công này đặt ra “mối đe dọa về một sự cố hạt nhân quy mô lớn trên các vùng rộng lớn của Nga, Ukraine và châu Âu”, ông Rosayom nhấn mạnh.

Trên tài khoản Telegram của tập đoàn, người đứng đầu Rosatom bày tỏ sự tiếc thương và ca ngợi ông Yakovlev là người đã "cống hiến cả đời cho ngành năng lượng hạt nhân và hy sinh khi đang làm nhiệm vụ".

Lực lượng Nga đã kiểm soát nhà máy Zaporizhzhia, nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu từ tháng 3-2022.

Nằm tại thành phố Enerhodar bên bờ sông Dnipro, an toàn của nhà máy này luôn là mối lo ngại thường trực của cộng đồng quốc tế vì nhà máy nằm trong vùng chiến tuyến.

Theo RT, Xinhua

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Từ khóa:

#Nga Ukraine #Nhà máy điện hạt nhân

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