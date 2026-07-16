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Thế giới

Lực lượng phòng vệ trên biển Nhật Bản diễn tập xử lý thủy lôi

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Hoàng Cường

ANTD.VN - Lực lượng phòng vệ trên biển Nhật Bản (MSDF) đã công khai cho báo giới xem một phần cuộc diễn tập xử lý thủy lôi thường niên diễn ra ngoài khơi tỉnh Aomori, đông bắc Nhật Bản.

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Tham gia diễn tập có 10 tàu của Lực lượng phòng vệ trên biển Nhật Bản. Ảnh: NHK

MSDF tổ chức diễn tập hàng năm vào khoảng thời gian này tại vịnh Mutsu. Năm nay, cuộc diễn tập kéo dài 13 ngày, bao gồm các nội dung như rải thủy lôi, rà phá thủy lôi, tìm kiếm thủy lôi và xử lý vật liệu nổ (EOD).

Tham gia diễn tập có 10 tàu của Lực lượng phòng vệ trên biển Nhật Bản, trong đó có các tàu rà phá thủy lôi, cùng khoảng 800 thành viên. Hải quân Mỹ và Hải quân Ấn Độ cũng tham gia.

Hôm 14-7, các bên tham gia xác nhận quy trình xử lý thủy lôi nối bằng dây với các mỏ neo dưới đáy biển. Các thợ lặn thuộc lực lượng xử lý vật liệu nổ được trực thăng thả xuống biển để gài thuốc nổ vào thủy lôi mô phỏng. Cuộc diễn tập không sử dụng thủy lôi thật.

Các lực lượng cũng kiểm tra quy trình thả thiết bị cắt dây neo thủy lôi xuống biển. Cuộc diễn tập diễn ra đến hết ngày 23-7.

Theo NHK

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Từ khóa:

#thủy lôi

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