EU và Anh áp lệnh trừng phạt diện rộng nhắm vào mạng lưới tin tặc Nga

ANTD.VN - Liên minh Châu Âu (EU) và Vương quốc Anh đã đồng loạt kích hoạt các biện pháp trừng phạt phối hợp quy mô lớn nhắm vào các thế lực đứng sau các cuộc tấn công mạng tại châu Âu, trực tiếp cáo buộc Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) chủ mưu.

Đây là lần đầu tiên London và EU đưa ra một gói trừng phạt chung trong lĩnh vực an ninh mạng kể từ sau sự kiện Brexit, phản ánh mối lo ngại sâu sắc của các quốc gia phương Tây trước làn sóng "chiến tranh hỗn hợp" gây bất ổn toàn diện tại khu vực.

Theo thông báo từ Brussels và London, các lệnh trừng phạt đóng băng tài sản và cấm thị thực được áp đặt lên 9 cá nhân, 4 thực thể và bổ sung 24 cái tên vào danh sách đen.

Các mục tiêu bị nhắm tới bao gồm các sĩ quan thuộc Cơ quan Tình báo quân đội Nga (GRU) cùng các nhóm tội phạm mạng bị tình nghi hoạt động dưới sự bảo trợ của Điện Kremlin.

Đặc biệt, EU và Anh đã chỉ đích danh Trung tâm 16 - một đơn vị thuộc FSB là thủ phạm đứng sau vụ tấn công mạng nhắm vào hạ tầng cốt lõi của Ba Lan, bao gồm cả hệ thống lưới điện quốc gia.

Bộ Ngoại giao Anh tuyên bố: "Cuộc tấn công này đã thất bại, nhưng nó có nguy cơ khiến 500.000 người dân Ba Lan rơi vào cảnh mất điện ngay giữa mùa đông giá rét".

Bộ Ngoại giao Pháp tiết lộ trong số các thực thể bị trừng phạt lần này có một nhóm tin tặc từng tuyên bố thực hiện các hành động phá hoại nhằm vào Thế vận hội Olympic Paris 2024.

Ngoại trưởng Pháp Jean-Noel Barrot nhấn mạnh, các chiến dịch tấn công số của Nga nhắm vào hàng loạt bộ ngành chính phủ, doanh nghiệp và các nhà khai thác dịch vụ tại châu Âu nhằm mục đích đánh cắp thông tin hoặc làm gián đoạn các hoạt động an sinh xã hội, như hệ thống đường sắt tại Ba Lan.

EU xác định một danh sách dài các quốc gia từng là nạn nhân bị tấn công mạng nhiều năm qua bao gồm Pháp, Đức, Ba Lan, Hà Lan, Áo, Slovakia, Romania và Phần Lan.

Ngay sau khi lệnh trừng phạt được công bố, EU cùng nhiều quốc gia thành viên đã đồng loạt triệu tập các đại diện ngoại giao của Nga tại nước sở tại để gửi công hàm phản đối gay gắt về các cuộc tấn công mạng.