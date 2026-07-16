Mỹ đúc đồng xu 1 USD khắc hình Tổng thống Donald Trump bất chấp tranh cãi pháp lý

ANTD.VN - Bộ Tài chính Mỹ ngày 15-7 thông báo, Cục Đúc tiền kim loại nước này đã bắt đầu sản xuất đồng xu lưu niệm trị giá 1 USD có khắc chân dung Tổng thống Donald Trump nhằm kỷ niệm 250 năm ngày thành lập nước Mỹ (1776 - 2026).

Đồng xu in dịp niệm 250 năm ngày thành lập nước Mỹ (1776 - 2026)

Động thái này lại thổi bùng tranh cãi về pháp lý khi đưa hình ảnh một lãnh đạo đương nhiệm lên tiền tệ lưu hành quốc gia.

Bản thiết kế cuối cùng của đồng xu đã được Ủy ban Mỹ thuật Mỹ thông qua đầu năm nay và dự kiến sẽ chính thức phát hành ra thị trường vào mùa thu tới.

Mặc dù được giới thiệu rộng rãi là "đồng xu vàng", Bộ Tài chính Mỹ đính chính rằng sản phẩm hoàn thiện thực chất được chế tạo từ hợp kim đồng - mangan và chỉ được mạ một lớp hoàn thiện màu vàng bên ngoài để đảm bảo tính mỹ thuật và độ bền.

Mặt trước của đồng xu khắc họa chân dung của Tổng thống Donald Trump trong trang phục comple và caravat với biểu cảm nghiêm nghị.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: WSAZ)

Phía nửa trên của rìa đồng xu khắc chữ "Tự do", nửa dưới là mốc thời gian lịch sử "1776 - 2026", và dòng chữ tiếng Anh truyền thống "In God we trust" ở trung tâm.

Mặt sau của đồng xu thể hiện hình ảnh chim đại bàng đầu hói trong Quốc huy Mỹ, kèm theo dòng chữ "United States of America" ở nửa viền trên và một chiếc khiên đặt trước ngực chim đại bàng.

So với bản thảo thiết kế được duyệt vào đầu năm, phiên bản đúc thực tế đã được lược bỏ chi tiết ông Trump chống hai nắm đấm lên bàn làm việc khi hơi cúi người về phía trước.

Bộ Tài chính không đưa ra lời giải thích cụ thể cho sự điều chỉnh thiết kế mang tính giảm bớt yếu tố chính trị này.

Điểm nhấn đặc biệt ở mặt sau của đồng xu là chiếc khiên trước ngực chim đại bàng, nơi khắc dập nổi cụm từ gốc Latin kinh điển của nước Mỹ "E Pluribus Unum". Đây là khẩu hiệu quốc gia truyền thống và lâu đời bậc nhất của Mỹ, xuất hiện trên Quốc huy từ năm 1782.

Cụm từ này tượng trưng cho sự đoàn kết lịch sử, từ nhiều tiểu bang thuộc địa ban đầu với người dân, tôn giáo và văn hóa đa dạng đã cùng bắt tay nhau để hợp nhất thành một quốc gia duy nhất, độc lập và thống nhất là Hợp chúng quốc Hoa Kỳ.

Sự kiện này đang vấp phải phản ứng từ giới lập pháp và dư luận Mỹ. Theo luật pháp liên bang hiện hành, nước Mỹ nghiêm cấm việc in hoặc đúc hình ảnh của bất kỳ tổng thống hay cá nhân nào còn sống lên các loại tiền tệ lưu hành quốc gia nhằm tránh các tiền lệ tôn sùng cá nhân.

Tuy nhiên, Bộ Tài chính Mỹ dưới quyền Bộ trưởng Scott Bessent lập luận rằng quyết định này hoàn toàn hợp pháp dựa trên các điều khoản đặc biệt trong Đạo luật kỷ niệm 250 năm thành lập nước.

Đạo luật này cho phép Bộ trưởng Tài chính có quyền hạn đặc biệt để phê duyệt các thiết kế mang tính biểu tượng kỷ niệm quốc gia trong vòng một năm, bắt đầu từ ngày 1-1-2026.

Bộ này cũng dẫn chứng tiền lệ lịch sử khi hình ảnh của Tổng thống đương nhiệm Calvin Coolidge từng xuất hiện trên đồng xu lưu niệm nhân kỷ niệm 150 năm lập quốc vào năm 1926.

Việc đúc đồng xu 1 USD này tiếp tục nối dài chuỗi nỗ lực cá nhân hóa biểu tượng quốc gia của ông Trump kể từ khi bước vào nhiệm kỳ hai.

Trước đó, chính quyền của ông đã đổi tên Viện Hòa bình Mỹ, Trung tâm Nghệ thuật Biểu diễn Kennedy, một lớp tàu chiến mới theo tên mình, đồng thời bắt đầu in chữ ký của ông Donald Trump lên toàn bộ các tờ tiền giấy USD mới từ tháng 3 vừa qua - phá vỡ truyền thống chỉ sử dụng chữ ký của Bộ trưởng Tài chính và Thủ quỹ liên bang kéo dài suốt 165 năm qua.