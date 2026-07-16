Hội nghị quốc tế không đạt đồng thuận về tăng hạn ngạch đánh bắt cá ngừ vây xanh

ANTD.VN - Một hội nghị quốc tế về quản lý nguồn lợi cá ngừ vây xanh Thái Bình Dương đã không đạt được thỏa thuận về việc tăng hạn ngạch đánh bắt loài cá có giá trị cao này tại một phần Thái Bình Dương, bao gồm vùng biển gần Nhật Bản.

Ảnh: NHK

Hội nghị khai mạc từ thứ Tư tuần trước tại thành phố Nagasaki, tây nam Nhật Bản và đã bế mạc hôm 14-7. Các bên tham gia đàm phán về quy định liên quan đến việc tăng hạn ngạch đánh bắt đến mức nào nếu trữ lượng cá ngừ phục hồi.

Cục Thủy sản Nhật Bản cho biết các bên đã không thể đạt được đồng thuận về quy định mới. Các nhà đàm phán đã thảo luận phương án tăng 25% hạn ngạch đánh bắt hiện nay đối với cá ngừ vây xanh nặng từ 30 kg trở lên tại khu vực Tây và Trung Thái Bình Dương, bao gồm vùng biển ven bờ Nhật Bản. Đồng thời, họ cũng thảo luận về việc giảm 6% hạn ngạch đối với cá ngừ có trọng lượng dưới 30 kg.

Các bên đã điều chỉnh đề xuất dựa trên những phương án trên, nhưng truyền thông cho biết họ vẫn không thể thu hẹp khác biệt do Mexico phản đối vào giai đoạn cuối của hội nghị. Việc không đạt được đồng thuận khiến khả năng tăng hạn ngạch đánh bắt từ năm 2027 trở nên khó khăn.

Ngư dân Nhật Bản kỳ vọng hạn ngạch đánh bắt cá ngừ vây xanh được nâng lên, trong bối cảnh sản lượng đánh bắt của Nhật Bản gần đây tăng mạnh lên mức gần hết hạn ngạch hàng năm. Một số địa phương đã buộc phải tạm ngừng đánh bắt hoặc tự nguyện hạn chế sản lượng đánh bắt.