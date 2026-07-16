Loạt mục tiêu tại Iran bị Mỹ tấn công trong đợt oanh tạc dữ dội từ đêm đến sáng

ANTD.VN - Quân đội Mỹ tuyên bố đã thực hiện đợt tấn công mới nhằm vào các mục tiêu của Iran để làm suy yếu khả năng đe dọa các tàu thuyền đi qua Eo biển Hormuz, trong khi Iran tiến hành các cuộc tấn công trả đũa nhằm vào các đồng minh của Mỹ trong khu vực.

Quân đội Mỹ tiến hành đợt tấn công mới nhằm vào Iran từ đêm qua đến sáng nay 16-7. Ảnh: CENTCOM

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết máy bay Mỹ đã bắn tên lửa vào ống khói của một tàu chở dầu ở Eo biển Hormuz, làm vô hiệu hóa con tàu, sau khi nó phớt lờ nhiều cảnh báo khi cố gắng vi phạm lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ đối với các cảng của Iran.

Theo CENTCOM, trong các cuộc không kích diễn ra từ đêm qua đến sáng 16-7 (theo giờ địa phương), các mục tiêu bị lực lượng Mỹ nhắm tới bao gồm thành phố cảng phía nam Bandar Abbas - nơi đặt các cơ sở quan trọng của Hải quân và Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran.

“Theo chỉ thị của Tổng tư lệnh, quân đội Mỹ đang buộc Iran phải chịu trách nhiệm”, tuyên bố của CENTCOM cho biết, ý muốn nói đến Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin về các vụ nổ ở nhiều thành phố, bao gồm Bandar Abbas, Rask, Chabahar và Ahvaz cũng như tỉnh Semnan, nơi đặt nhà máy sản xuất tên lửa đạn đạo và chương trình không gian của nước này. Các bản tin cũng đề cập đến những vụ nổ xung quanh các địa điểm phía Nam, bao gồm Qeshm và Bandar Imam Khomeini, cũng như ở Bushehr, nơi đặt nhà máy điện hạt nhân dân sự duy nhất của Iran.

Khói và lửa bốc lên ở Chabahar, Iran, sau các vụ nổ trong đợt không kích của Mỹ. Ảnh: Mạng xã hội/Reuters



Các cuộc không kích của Mỹ đã nhắm vào một doanh trại quân đội Iran, khiến ít nhất 7 binh sĩ thiệt mạng, theo các quan chức Iran. Bộ Y tế Iran cho biết ít nhất 30 người đã thiệt mạng và 260 người bị thương ở miền Nam Iran trong các cuộc tấn công của Mỹ trong những ngày gần đây.

Theo truyền thông nhà nước Iran, các cuộc tấn công của Mỹ cũng nhắm vào khu vực xung quanh Tehran - lần đầu tiên Thủ đô Iran bị nhắm mục tiêu trong đợt oanh tạc mới nhất.

Trong khi đó, Iran đã nhắm mục tiêu vào Bahrain, Kuwait và Jordan, những đồng minh của Mỹ, bằng các cuộc tập kích tên lửa và máy bay không người lái để trả đũa.

Quân đội Iran cho biết đã sử dụng máy bay không người lái tự sát để nhắm mục tiêu vào các hệ thống liên lạc quân sự và những cơ sở lưu trữ nhiên liệu của Mỹ ở Jordan. Quân đội Jordan tuyên bố đã bắn hạ 8 tên lửa mà Iran phóng vào vương quốc này.