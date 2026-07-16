Lebanon và Israel kết thúc vòng đàm phán thứ 6 do Mỹ làm trung gian

ANTD.VN - Các quan chức Lebanon và Israel đã kết thúc vòng đàm phán do Mỹ làm trung gian, tập trung vào kế hoạch thiết lập các “vùng thí điểm” ở miền Nam Lebanon, nơi lực lượng Israel sẽ bắt đầu rút quân.

Một đoàn xe đến tham dự cuộc đàm phán giữa phái đoàn Lebanon và Israel tại Đại sứ quán Mỹ ở Rome, ngày 14-7. Ảnh: AFP

Các cuộc đàm phán kéo dài 2 ngày tại Rome (Italy) đã kết thúc vào hôm 15-7-2026, với việc một quan chức Mỹ gọi các cuộc thảo luận là “hiệu quả và tích cực”. “Chúng tôi đã nhất trí về cấu trúc và hướng dẫn cho quá trình thiết lập vùng thí điểm, sẽ được hoàn thiện và thực hiện trong những ngày tới”, quan chức Mỹ cho biết.

Theo một thỏa thuận khung do Mỹ làm trung gian ngày 26-6, lực lượng Israel sẽ rút khỏi các vùng rộng lớn ở miền Nam Lebanon mà họ đang chiếm đóng, đổi lại việc giải giáp nhóm vũ trang Hezbollah.

Thỏa thuận này dự kiến ​​sẽ bắt đầu với 2 vùng thí điểm, nơi quân đội Israel sẽ chuyển giao quyền kiểm soát cho quân đội Lebanon - lực lượng này sẽ dọn sạch các khu vực khỏi bất kỳ sự hiện diện nào của Hezbollah.

Hiện chưa rõ các vùng thí điểm sẽ nằm ở đâu. Hãng thông tấn Đức DPA dẫn nguồn tin chính phủ cho biết những khu vực đang được thảo luận bao gồm các thị trấn Zawtar al-Gharbiyah, Zawtar al-Sharqiyah, al-Ghandouriyah, Burj Qalawiyah, Sarifa và Frun.

Cả Israel và Lebanon đều chưa bình luận về tình hình các cuộc đàm phán mới nhất. Nhưng một quan chức Mỹ cho biết các cuộc đàm phán sẽ chuyển sang giai đoạn kỹ thuật để thực hiện thỏa thuận khung và đạt được “thỏa thuận toàn diện” giữa hai quốc gia.

Binh lính Israel trong một chiến dịch ở miền Nam Lebanon. Ảnh: AFP

Sami Halabi, Giám đốc chính sách tại Viện nghiên cứu Badil cho rằng sáng kiến ​​khu vực thí điểm sẽ kiểm tra sự sẵn lòng rút quân khỏi Lebanon của Israel, đòn bẩy của Mỹ đối với Israel cũng như khả năng tái thiết lập sự hiện diện của quân đội Lebanon.

Cuộc đàm phán mới nhất giữa Israel và Lebanon đánh dấu vòng đàm phán trực tiếp thứ sáu kể từ khi cuộc giao tranh giữa Israel và Hezbollah bùng phát vào ngày 2-3 vừa qua.

Các cuộc đàm phán trực tiếp vẫn tiếp tục bất chấp những cuộc tấn công gây chết người của Israel ở Lebanon và sự phản đối mạnh mẽ từ Hezbollah. Lực lượng này từ chối giải giáp, đồng thời cho rằng chỉ có sức ép từ đồng minh Iran mới có thể đảm bảo chấm dứt chiến sự và việc Israel rút quân.

Theo Bộ Y tế Lebanon, hơn 4.000 người Lebanon đã thiệt mạng và hơn 1 triệu người phải di dản do cuộc chiến của Israel ở Lebanon kể từ tháng 3. Trong khi đó, ít nhất 32 binh sĩ Israel và 4 thường dân Israel thiệt mạng do Hezbollah, hầu hết ở miền Nam Lebanon, kể từ khi Israel bắt đầu các cuộc tấn công.