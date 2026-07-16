Liên minh châu Âu bắt tay Ukraine sản xuất máy bay không người lái quy mô lớn

ANTD.VN - Ukraine và Liên minh châu Âu (EU) đã đạt được thỏa thuận hợp tác về máy bay không người lái, kết hợp công nghệ của Ukraine với khả năng mở rộng quy mô sản xuất của khối.

Ukraine hiện đạt năng lực sản xuất 10 triệu chiếc UAV/năm

Trong chuyến thăm tới Kiev, Chủ tịch Ủy ban Châu Âu (EC) Ursula von der Leyen ngày 15-7 đã công bố một thỏa thuận hợp tác mang tính lịch sử về công nghệ máy bay không người lái (UAV) giữa EU và Ukraine.

"Thỏa thuận này sẽ kết hợp sự khéo léo, nhạy bén của Ukraine với quy mô công nghiệp chế tạo của châu Âu", bà Leyen phát biểu tại Kiev sau khi nhận huân chương danh dự từ Tổng thống Volodymyr Zelensky.

Trong bối cảnh cuộc xung đột với Nga kéo dài, Ukraine đã tích lũy được kho tàng kinh nghiệm thực chiến vô giá về cả hệ thống UAV tấn công lẫn hệ thống tác chiến điện tử phòng chống UAV.

Trong khi đó, EU sở hữu năng lực công nghệ vượt trội và các nhà máy sản xuất an toàn, bảo mật để có thể nâng cao quy mô sản xuất một cách nhanh chóng.

Mô hình hợp tác này thường hoạt động theo phương thức Kiev cung cấp các bản thiết kế, công nghệ UAV đã được thử lửa trên chiến trường để đổi lấy tiền bản quyền, nguồn vốn đầu tư và các khí tài quân sự khác từ châu Âu.

"Châu Âu có năng lực công nghiệp lớn, nhưng chúng tôi không có những kiến thức và chuyên môn đã được thử thách qua thực tế khốc liệt như Ukraine. Chúng ta phải cùng nhau khai thác thế mạnh này để đối phó với các mối đe dọa chung" - bà Leyen nói.

Mặc dù bà Leyen không công bố chi tiết số tiền tài trợ mới cho thỏa thuận này, EU hiện vẫn là nhà tài trợ lớn nhất của Ukraine.

Mới đây, liên minh này đã bắt đầu giải ngân gói vay trị giá 90 tỷ euro (khoảng 103 tỷ USD) để giúp Kiev mua sắm vũ khí và bù đắp thâm hụt ngân sách. Trong đó, khoảng 6 tỷ euro ban đầu đã được chỉ định riêng để giúp Ukraine tăng tốc sản xuất UAV.

Tại cuộc họp báo chung, Tổng thống Zelensky ca ngợi thỏa thuận UAV này là một "bước đi lịch sử" trong quan hệ song phương, đồng thời kêu gọi châu Âu hỗ trợ tài chính nhiều hơn cho chương trình phát triển tên lửa chống đạn đạo của Ukraine.

Ông Zelensky cho biết nước này hiện đạt năng lực sản xuất 10 triệu chiếc UAV mỗi năm và đặt mục tiêu tăng gấp đôi con số này trong thời gian tới nhờ sự chung tay của các đối tác châu Âu.