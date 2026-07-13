Phó Giám đốc doanh nghiệp trục lợi tiền tỷ

ANTD.VN - Phó Giám đốc Công ty Cáp treo Fansipan nhận nhiều tỷ đồng của doanh nghiệp, rồi lợi dụng quan hệ với người đứng đầu tỉnh Lào Cai để tác động, xin hạn mức xuất khẩu quặng sắt sang Trung Quốc.

“Thầy” phong thủy môi giới mua bán quặng

Trong vụ án xảy ra tại Tổng Công ty Thép Việt Nam (VNS) và Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung (VTM), Cơ quan điều tra (CQĐT) xác định, Nguyễn Ngọc Khiêm (cựu Phó giám đốc Công ty Dịch vụ du lịch Cáp treo Fansipan Sa Pa) phạm tội “Lợi dụng ảnh hưởng với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi”.

Cụ thể, bị can Khiêm lợi dụng ảnh hưởng với ông Nguyễn Văn Vịnh - cựu Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai (đã bị phạt tù trong vụ Apatit) để tác động tới các bị can Lê Ngọc Hưng (cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai) và Đỗ Trường Giang (cựu Giám đốc Sở Công Thương Lào Cai).

Cựu Bí thư tỉnh Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh.

Kết luận điều tra thể hiện, nhóm bị can tại Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung lợi dụng việc được khai thác quặng sắt, than cốc để bán ra cho các doanh nghiệp tư nhân với giá rẻ rồi nhận tiền chênh lệch.

Một số doanh nghiệp sau khi mua quặng sắt thấy bán sang Trung Quốc có lãi hơn nên “chạy” hạn mức xuất khẩu. Các bị can Lê Ngọc Hưng và Đỗ Trường Giang đã ký các văn bản liên quan, giúp cho việc này.

Cả hai cũng được doanh nghiệp cảm ơn, trong đó bị can Hưng nhận 355 triệu đồng và bị can Giang nhận 500 triệu đồng. Cựu Phó Chủ tịch tỉnh và cựu Giám đốc Sở của Lao Cai vì thế xác định phạm vào tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Với Nguyễn Ngọc Khiêm, kết luận điều tra thể hiện bị can này nhận tiền từ Công ty An Bình. Cụ thể, đầu năm 2019, Nguyễn Duy Nghiệp (Giám đốc Công ty An Bình) có nhu cầu mua quặng sắt của VTM để bán thương mại trong nước cùng xuất khẩu.

Nguyễn Duy Nghiệp liên hệ, trao đổi nhờ Lê Xuân Định (làm nghề xem phong thủy) giúp đỡ do biết Định có mối quan hệ với bị can Bùi Thanh Bình (Tổng Giám đốc VTM). Sau khi tìm hiểu chi phí xin thủ tục của các doanh nghiệp khác, Lê Xuân Định đồng ý giúp Nghiệp được mua 300.000 tấn quặng sắt của VTM để xuất khẩu và đã nhận từ người này số tiền 120.750 USD cùng 10 tỷ đồng.

Để Công ty An Bình được mua quặng, tháng 3-2019, Lê Xuân Định thỏa thuận sẽ chi cho Bình 10.000 đồng/tấn. Giám đốc VTM đồng ý và ký Hợp đồng bán 216.000 tấn quặng sắt cho Công ty An Bình với giá thấp, gây thiệt hại hơn 7,1 tỷ đồng. Sau đó, tháng 12-2019, Lê Xuân Định gặp và đưa cho Bùi Thanh Bình 1,8 tỷ đồng theo đúng thỏa thuận “hoa hồng” 10.000 đồng/tấn.

“Điều khiển” được cả lãnh đạo tỉnh

Tiếp đến, để được xuất khẩu số lượng quặng trên, cuối tháng 10-2019, Nguyễn Duy Nghiệp nhờ Nguyễn Ngọc Khiêm tác động đến lãnh đạo UBND tỉnh Lào Cai và lãnh đạo Sở Công Thương. Lý do, Khiêm có mối quan hệ thân quen với ông Nguyễn Văn Vịnh (khi đó là Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai) và lãnh đạo UBND tỉnh.

Bị can Lê Ngọc Hưng, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai.

Vì thế, Công ty An Bình hi vọng Khiêm tác động các quan chức Lào Cai để họ có văn bản gửi Bộ Công Thương xin cấp hạn ngạch cho doanh nghiệp xuất khẩu quặng. Phó Giám đốc Công ty Cáp treo Fansipan đồng ý nhưng nêu chi phí là 100.000 USD.

Nhận tiền, Khiêm đến gặp ông Nguyễn Văn Vịnh nhờ chỉ đạo cho UBND tỉnh có văn bản đề nghị Bộ Công Thương cho phép Công ty An Bình xuất khẩu. Ông Vịnh nói Khiêm đến gặp Lê Ngọc Hưng và Đỗ Trường Giang để làm thủ tục.

Theo kết quả điều tra, khi gặp nhau, Khiêm chỉ nhờ ông Vịnh hỗ trợ, không biếu tặng gì. Khi trao đổi, ông Vịnh nói sẽ hỗ trợ Công ty An Bình cũng như các doanh nghiệp khác theo chủ trương của Chính phủ và Bộ Công Thương.

Sau đó, Khiêm lần lượt đến gặp và nói với Lê Ngọc Hưng, Đỗ Trường Giang về việc được ông Nguyễn Văn Vịnh đồng ý chủ trương cho Công ty An Bình xuất khẩu. Hưng và Giang tuy không được ông Vịnh chỉ đạo cụ thể nhưng đồng ý với Khiêm vì biết anh ta có mối quan hệ thân quen với ông Vịnh do hay đi cùng trong các sự kiện của tỉnh.

Trước khi ra về, Khiêm đưa cho Hưng 100 triệu đồng và cho Giang 50 triệu đồng. Do nhận lời với Khiêm, Giang và Hưng lập văn bản đề nghị Bộ Công Thương cho Công ty An Bình xuất khẩu quặng và được chấp thuận.

Theo thỏa thuận chia lợi nhuận 50/50, Nguyên Ngọc Khiêm được nhận 4 tỷ đồng từ Công ty An Bình. Đến tháng 1-2020, Khiêm lại được thêm 250 triệu đồng do có tác động tới UBND tỉnh Lào Cai cho Công ty An Bình xuất khẩu trở lại (doanh nghiệp thiếu phương án vận chuyển quặng nên bị tạm dừng xuất khẩu).

CQĐT đã làm rõ, Nguyễn Ngọc Khiêm 3 lần nhận tiền của Công ty An Bình với tổng số 4,25 tỷ đồng cùng 100.000 USD để hỗ trợ xin hạn ngạch xuất khẩu quặng sắt cho doanh nghiệp và hưởng lợi cá nhân phần lớn số tiền này.

Bị can Khiêm đã dùng ảnh hưởng của mình, thông qua mối quan hệ với ông Nguyễn Văn Vịnh (khi đó là Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai) tác động đến Lê Ngọc Hưng, (Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và Đỗ Trường Giang (Giám đốc Sở Công Thương) để UBND tỉnh Lào Cai có văn bản đề nghị Bộ Công Thương cấp hạn ngạch xuất khẩu quặng cho Công ty An Bình khi không kiểm tra điều kiện xuất khẩu theo quy định.