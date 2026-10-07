Cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần lĩnh án kịch khung về tù có thời hạn

Trung tâm của các hành vi phạm tội

Các bị cáo trong vụ án bị xét xử về các tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy”, “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ”, “Môi giới hối lộ”, “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, “Làm sai lệch hồ sơ vụ án” và “Đánh bạc". Tội phạm các bị cáo thực hiện tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương.

Toàn cảnh phiên tòa xét xử 65 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương.

Theo đó, Hội dồng xét xử (HĐXX) tuyên phạt bị cáo Trần Văn Trường (cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương) 20 năm tù về tội “Nhận hối lộ”. Theo quy định của Bộ luật Hình sự, đây là mức án cao nhất đối với hình phạt tù có thời hạn dành cho một tội danh. Bị cáo Ngô Văn Vinh (nguyên viện trưởng đã nghỉ hưu) cũng bị tuyên phạt 7 năm 6 tháng tù và Dương Văn Lương (cựu Phó viện trưởng) lĩnh 10 năm tù về cùng tội “Nhận hối lộ”.

Giữ vai trò lớn nhất trong vụ án, "bà trùm" Nguyễn Thị Mai Anh (SN 1979, ở Hà Nội) bị tuyên phạt tổng cộng 30 năm tù về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Đưa hối lộ” và “Môi giới hối lộ”. Người chồng không hôn thú của “bà trùm” là Lê Văn Đông bị tuyên phạt 19 năm tù về các tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

60 bị cáo liên quan lần lượt bị áp dụng từ 12 tháng tù (hưởng án treo) đến 19 năm tù, tương ứng với những tội danh bị truy tố.

Các bị cáo trong vụ án bị đưa ra xét xử tại phiên tòa.

HĐXX đánh giá, hành vi phạm tội của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, đã xâm phạm hoạt động đúng đắn và uy tín của nhiều đơn vị, cơ quan, tổ chức, đặc biệt trong lĩnh vực giám định tư pháp cùng hoạt động tố tụng.

Các bị cáo đã lợi dụng chính sách khoan hồng của nhà nước trong việc tạo điều kiện điều trị cho các can phạm là người có bệnh tâm thần, qua đó trục lợi có hệ thống, thể hiện sự coi thường pháp luật và gây hoang mang, bất bình xã hội.

Trong vụ án này, “bà trùm” Nguyễn Thị Mai Anh bị nhận định là đóng vai trò "trung tâm của các hành vi phạm tội". Bị cáo phạm tội có tính chất chuyên nghiệp, có tổ chức, tinh vi, xảo quyệt, có sự phân công vai trò chặt chẽ cho các đối tượng "đàn em". Bản thân bị cáo Mai Anh phạm nhiều tội, có nhân thân xấu, chưa thực sự thành khẩn nên cần áp dụng mức hình phạt nghiêm khắc.

“Bà trùm” tha hóa Viện trưởng

Nội dung vụ án cho thấy, trong thời gian chữa bệnh bắt buộc, Nguyễn Thị Mai Anh đã dùng tiền, lợi ích vật chất khác (tổ chức đi du lịch và chi trả toàn bộ chi phí) để hối lộ các cán bộ, nhân viên của Viện Pháp y tâm thần Trung ương theo tháng hoặc các dịp ngày lễ, ngày nghỉ để được bỏ qua các sai phạm trong quá trình điều trị.

"Bà trùm" tội phạm Nguyễn Thị Mai Anh và các bị cáo liên quan.

Nhờ vậy, Mai Anh có “đặc quyền” được ở phòng riêng có điều hòa và cho 2 con nhỏ, người giúp việc vào ở chung; cho chồng là Lê Văn Đông thường xuyên vào sinh hoạt trong buồng điều trị và được tạo điều kiện tự do ra vào viện trái pháp luật.

Ngoài ra, “bà trùm” Mai Anh còn hối lộ bằng tiền để tác động đến việc ra kết luận giám định không đúng tình trạng tâm thần của Lê Văn Đông; môi giới cho nhiều đối tượng là các bị can, bị cáo, bị án đưa hối lộ cho các thành viên Hội đồng giám định Viện Pháp y tâm thần Trung ương và Trung tâm pháp y tâm thần Miền núi phía Bắc để được ra kết luận giám định pháp y tâm thần không đúng tình trạng bệnh.

Từ đó được đi chữa bệnh bắt buộc và trốn tránh việc bị giam, giữ cũng như thi hành án hình phạt tù… Cơ quan công tố xác định, số tiền Mai Anh phải chịu trách nhiệm hình sự trong việc đưa hối lộ là hơn 1,5 tỷ đồng.

Trong vụ án này, Mai Anh còn nhận số tiền rất lớn của nhiều đối tượng, sau đó chuyển một phần cho Trần Văn Trường, Hoàng Tất Thành (Giám định viên pháp y tâm thần, Giám đốc Trung tâm pháp y tâm thần khu vực Miền núi phía Bắc) để tác động, làm sai lệch kết luận giám định tâm thần cho nhiều đối tượng.

Số tiền Mai Anh phải chịu trách nhiệm hình sự qua việc môi giới hối lộ để làm sai lệch kết luận giám định là 6 tỷ đồng và số tiền hưởng lợi bất chính trong việc môi giới hối lộ là 4,1 tỷ đồng.

Bị cáo Trần Văn Trường - cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương.

Ngoài ra, “bà trùm” Mai Anh còn có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong việc thông tin gian dối với nhiều người về việc bị cáo này có thể tác động với các cơ quan và người tiến hành tố tụng, với hội đồng giám định tâm thần để cho người thân của các bị hại được đi giám định tâm thần, được kết luận bị bệnh tâm thần và được đi chữa bệnh bắt buộc.

Tin tưởng vào các thông tin của Mai Anh, nhiều bị hại đã chuyển số tiền 3,7 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau khi nhận số tiền trên, “bà trùm” không nhờ ai, không sử dụng số tiền này vào việc "chạy" kết luận giám định như cam kết mà chiếm đoạt sử dụng vào mục đích cá nhân.

Liên quan, bị cáo Trần Văn Trường là Giám định viên pháp y tâm thần và là Viện trưởng Viện pháp y tâm thần Trung ương từ tháng 6-2023 đến thời điểm bị khởi tố bị can. Cựu Viện trưởng đã có hành vi nhận trực tiếp tổng số tiền 4,6 tỷ đồng từ Nguyễn Thị Mai Anh và một số người khác để ra kết luận giám định tâm thần cho 27 trường hợp không đúng thực trạng bệnh để các đối tượng được này đi chữa bệnh bắt buộc.

Sau khi nhận tiền, Trường đã chia một phần cho các thành viên khác trong hội đồng giám định (Ngô Văn Vinh, Dương Văn Lương, Lâm Văn Thành, Nguyễn Tô Hiệu, Dương Văn Biết…) và hưởng lợi số tiền còn lại. Ngoài ra, cựu Viện trưởng còn có hành vi nhận tổng số tiền hơn 3,3 tỷ đồng để tuyển dụng một số cá nhân được vào làm việc, chuyển khoa phòng và tạo điều kiện cho “bà trùm”Mai Anh được ở phòng riêng cùng 2 con nhỏ.

Tổng số tiền Trần Văn Trường phải chịu trách nhiệm hình sự trong hành vi nhận hối lộ là hơn 8 tỷ đồng và số tiền bị cáo này hưởng lợi cá nhân là 6,8 tỷ đồng.