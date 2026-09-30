Cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương bị đề nghị 20 năm tù và “bà trùm” bị đề nghị án có thời hạn cao nhất

ANTD.VN - Sau hơn hai ngày xét hỏi 65 bị cáo trong vụ án cặp “vợ chồng” tội phạm thao túng Viện Pháp y tâm thần Trung ương, phiên tòa chuyển sang phần tranh luận.

Đại diện Viện kiểm sát (VKS) nhân dân TP Hà Nội thực hành quyền công tố tại phiên tòa nêu quan điểm giải quyết vụ án và đề nghị mức án đối với cặp “vợ chồng” Nguyễn Thị Mai Anh, Lê Văn Đông; hai cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương và 61 bị cáo liên quan.

Theo đó, đại diện VKS đề nghị tòa tuyên phạt “bà trùm” Nguyễn Thị Mai Anh từ 15-16 năm tù về tội “Đưa hối lộ”, 8-9 năm tù về tội “Môi giới hối lộ” và từ 17-18 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Tổng hợp hình phạt cả 3 tội danh là 30 năm tù (mức án cao nhất đối với hình phạt tù có thời hạn”.

Đại diện Viện kiểm sát thực hành quyền công tố tại phiên tòa.

Lê Văn Đông (chồng Mai Anh) bị đề nghị từ 9-10 năm tù về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” và từ 8-9 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Tổng hợp hình phạt cả 2 tội danh là từ 17-19 năm tù.

Đối với nhóm bị xét xử về tội “Nhận hối lộ”, VKS đề nghị tuyên phạt Trần Văn Trường (cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương) mức án 20 năm tù; Ngô Văn Vinh (cựu Viện trưởng) mức án 7-8 năm tù; Lâm Văn Thành và Dương Văn Lương (cùng là cựu Phó Viện trưởng) lần lượt bị đề nghị mức án từ 10-11 năm tù và 9-10 năm tù.

Liên quan, bị cáo Đặng Thị Hòa (vợ bị cáo Trường, cựu nhân viên Viện Pháp y tâm thần Trung ương) bị đề nghị từ 8-9 năm tù; Nguyễn Đức Hinh (cựu Điều dưỡng trưởng Khoa Chữa bệnh bắt buộc nữ) 7-8 năm tù; Tạ Trung Kiên (cựu cán bộ phụ trách Khoa Điều trị bắt buộc nữ) 7-8 năm tù và Dương Văn Biết (cựu Trưởng Khoa Giám định) bị đề nghị từ 8-9 năm tù.

Tòan cảnh phiên tòa xét xử vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương.

Nhóm bị cáo từng công tác trong các cơ quan tiến hành tố tụng gồm là Phạm Minh Tuấn bị đề nghị 10-12 năm tù về hai tội danh bị truy tố; Dương Thị Hòa từ 2 năm 6 tháng đến 3 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”; Lê Văn Thưởng bị đề nghị 8-10 năm tù về hai tội “Đưa hối lộ” và “Làm sai lệch hồ sơ vụ án”.

Các bị cáo còn lại, VKS đề nghị người phải chịu mức án thấp nhất là từ 12 -15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo và người phải chịu mức án cao nhất là từ 13 – 15 năm tù, tương ứng với những tội danh bi truy tố hoặc tổng hợp nhiều tội danh bị đưa ra xét xử.

Đại diện VKS đánh giá, đối với tội “Nhận hối lộ” trong vụ án này, bị cáo Trần Văn Trường (cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương) là người tham gia nhiều nhất, nhận số tiền nhiều nhất nên cần phải chịu mức án cao nhất.

Theo cáo trạng, Nguyễn Thị Mai Anh vốn là người phải chữa bệnh bắt buộc tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương nhưng đã dùng tiền và các lợi ích vật chất để tạo quan hệ với nhiều cán bộ, nhân viên tại đây.

Cơ quan tố tụng xác định, “bà trùm” Nguyễn Thị Mai Anh đưa hối lộ hơn 1,54 tỷ đồng để được tạo điều kiện trong thời gian chữa bệnh và tác động đến một số công việc tại viện.

Từ những mối quan hệ này, Mai Anh nhận tiền của nhiều bị can, bị cáo, bị án hoặc người nhà của họ để làm trung gian tác động đến các hội đồng giám định. Số tiền Mai Anh phải chịu trách nhiệm về hành vi môi giới hối lộ gần 5,97 tỷ đồng, trong đó hưởng lợi gần 4,12 tỷ đồng.

Tiền được "bà trùm" này chuyển một phần cho những người có khả năng tác động đến kết quả giám định, trong đó có Trần Văn Trường và Hoàng Tất Thành (Giám đốc Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực miền núi phía Bắc). Ngoài ra, Nguyễn Thị Mai Anh còn bị xét xử về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tổng cộng 3,77 tỷ đồng của hai người.