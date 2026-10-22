ANTD.VN - Đội Quản lý thị trường số 1, Chi cục QLTT Hà Nội vừa kiểm tra, phát hiện một cơ sở sản xuất, kinh doanh nước giặt, sữa tắm có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu OMO và Lifebuoy, với tổng trị giá hàng hóa ước tính gần 600 triệu đồng.

Ngày 21-10-2026, Đội Quản lý thị trường số 1 tiến hành kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh nước giặt, sữa tắm tại xóm 3, thôn Đồng Nhân, xã An Khánh, Hà Nội. Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở do bà Lê Thị Châm đại diện hoạt động nhưng không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Phát hiện cơ sở sản xuất nước giặt, sữa tắm nghi giả mạo nhãn hiệu OMO, Lifebuoy

Dây truyền sản xuất Lifebouy giả

Qua kiểm tra thực tế, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở đang sản xuất, kinh doanh các sản phẩm nước giặt mang nhãn hiệu OMO Matic và sữa tắm mang nhãn hiệu Lifebuoy có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu đang được bảo hộ tại Việt Nam.

Cụ thể, số hàng hóa đã đóng gói thành phẩm gồm 6.425 chai sữa tắm nhãn hiệu Lifebuoy loại 800g/chai; 385 chai sữa tắm Lifebuoy loại 720g/chai và 72 can nước giặt OMO Matic loại 3,6kg.

Đáng chú ý, tại cơ sở còn có số lượng lớn nguyên liệu, bao bì và vật tư phục vụ việc đóng gói sản phẩm. Trong đó, lực lượng chức năng ghi nhận 60 chai sữa tắm chưa dán nhãn, 125 can nước giặt chưa dán nhãn, 3.139 vỏ chai nhựa chưa dán nhãn, 3.000 vòi bơm dịch sữa tắm, 168 vỏ chai nhựa mang nhãn hiệu Lifebuoy loại 800g và 10.392 nhãn giấy ghi nhãn hiệu Lifebuoy loại 800g. Ngoài ra, cơ sở còn có 16 bao nguyên liệu sản xuất nước giặt, vỏ bao ghi chữ nước ngoài “Made in India”, loại 50kg/bao và một téc inox dùng để đựng nguyên liệu sản xuất.

Theo tài liệu do Đội Quản lý thị trường số 1 thu thập, đối chiếu với thông tin niêm yết và lịch sử giao dịch trên các tài khoản bán hàng, tổng trị giá số hàng hóa thành phẩm được xác định theo giá bán ghi nhận là 597 triệu đồng.

Trong đó, 72 can nước giặt OMO Matic loại 3,6kg có tổng trị giá 7.128.000 đồng; 6.425 chai sữa tắm Lifebuoy loại 800g có tổng trị giá 552.550.000 đồng; 385 chai sữa tắm Lifebuoy loại 720g có tổng trị giá 37.730.000 đồng.

Bên cạnh hoạt động sản xuất tại cơ sở, lực lượng Quản lý thị trường còn kiểm tra việc kinh doanh hàng hóa thông qua các nền tảng thương mại điện tử. Theo trình bày của đại diện cơ sở, hoạt động giao dịch được thực hiện qua gian hàng trên Shopee và tài khoản Zalo.

Qua đối chiếu dữ liệu tài khoản và lịch sử giao dịch trên sàn thương mại điện tử, lực lượng chức năng xác định thông tin niêm yết giá của các sản phẩm, làm căn cứ xác định trị giá số hàng hóa thành phẩm tại thời điểm kiểm tra.

Do vụ việc có dấu hiệu hình sự, Đội QLTT số 1 đã bàn giao toàn bộ hồ sơ vụ việc đến Công an xã An Khánh, thành phố Hà Nội để tiếp tục điều tra xác minh và xử lý vụ việc theo quy định.

