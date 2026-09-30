ANTD.VN - Trong thời gian cao điểm kiểm tra, kiểm soát thị trường dịp Tết Trung thu năm 2026, lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội đã phát hiện, xử lý 173 vụ vi phạm, xử phạt hành chính hơn 1,27 tỷ đồng; đồng thời xử lý lượng hàng hóa vi phạm trị giá hơn 1,09 tỷ đồng.

Phát hiện nhiều vi phạm về thực phẩm, đồ chơi trẻ em

Theo thông tin từ Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội, thực hiện các kế hoạch của UBND thành phố và Sở Công Thương về bảo đảm an toàn thực phẩm, kiểm tra, kiểm soát thị trường dịp Tết Trung thu, các Đội Quản lý thị trường đã tăng cường kiểm tra trên địa bàn trong thời gian từ ngày 10-8 đến 28-9-2026.

Hà Nội xử lý 173 vụ vi phạm, phạt hơn 1,2 tỷ đồng dịp Tết Trung thu

Phát hiện hàng nghìn thực phẩm, bánh Trung thu, thuốc lá vi phạm

Lực lượng chức năng đã kiểm tra, xử lý tổng số 173 vụ việc vi phạm, với số tiền phạt hành chính 1,27 tỷ đồng. Hàng hóa vi phạm bị xử lý có tổng trị giá hơn 1,09 tỷ đồng. Trong đó, nhiều sản phẩm thực phẩm, bánh kẹo, đồ chơi trẻ em nhập lậu, không rõ nguồn gốc, không bảo đảm chất lượng và điều kiện lưu thông trên thị trường đã được tạm giữ, xử lý tiêu hủy hoặc buộc tiêu hủy.

Riêng lĩnh vực thực phẩm, lực lượng Quản lý thị trường đã kiểm tra, xử lý 111 vụ việc, với 55.925 sản phẩm là tang vật vi phạm, trị giá 455,8 triệu đồng. Số hàng hóa này gồm 18.629 chiếc bánh Trung thu các loại, 37.296 sản phẩm bánh, kẹo nhập lậu cùng hơn 472kg nguyên liệu làm bánh Trung thu.

Đáng chú ý, trong số nguyên liệu bị phát hiện có 125kg đậu xanh, 120kg nhân bánh thập cẩm chế biến sẵn, 100kg mứt bí và 200 quả trứng vịt muối... Đây là những nguyên liệu không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm và không đủ điều kiện lưu thông trên thị trường.

Bên cạnh thực phẩm, đồ chơi trẻ em cũng là nhóm hàng được tăng cường kiểm tra trong dịp này. Lực lượng Quản lý thị trường đã xử lý 61 vụ việc, với 21.561 sản phẩm vi phạm, trị giá 621,8 triệu đồng. Tang vật chủ yếu là đồ chơi nhựa, bộ đồ chơi xếp hình, mô hình ô tô, thú nhồi bông, búp bê... có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu, nhập lậu, không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không bảo đảm điều kiện lưu thông và an toàn cho người sử dụng.

Ngoài ra, một vụ việc liên quan đến văn phòng phẩm, đồ dùng học tập cũng được xử lý, với 330 sản phẩm bút dạ màu nhập lậu, trị giá 13 triệu đồng.

Bánh Trung thu “handmade” bán online: khó truy xuất nguồn gốc

Theo Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội, thị trường Trung thu năm 2026 cơ bản ổn định, nguồn cung hàng hóa, nhất là bánh Trung thu phục vụ nhu cầu của người dân được bảo đảm. Trong thời gian kiểm tra, không phát sinh vụ việc vi phạm hoặc sự cố nghiêm trọng liên quan đến an toàn thực phẩm.

Tuy nhiên, thực tế kiểm tra cũng cho thấy những phương thức kinh doanh mới đang đặt ra không ít khó khăn cho công tác quản lý, đặc biệt trên môi trường thương mại điện tử và mạng xã hội.

Bên cạnh các sản phẩm của doanh nghiệp có uy tín, vẫn xuất hiện tình trạng kinh doanh bánh Trung thu nhập lậu, bánh không rõ nguồn gốc, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa. Các sản phẩm bánh tự sản xuất, gia công theo hình thức “handmade” được chào bán trên các hội nhóm, fanpage cá nhân. Việc giao dịch thường kết hợp với dịch vụ vận chuyển, giao hàng nhanh; hàng hóa được tập kết tại các địa điểm nhỏ lẻ hoặc nơi kinh doanh không cố định, gây khó khăn cho việc quản lý địa bàn, truy xuất nguồn gốc và kiểm tra, xử lý vi phạm.

Một vấn đề khác được lực lượng chức năng ghi nhận là sự phát triển của hoạt động kinh doanh nguyên liệu, phụ gia, nhân bánh chế biến sẵn. Nhiều loại nguyên liệu được sản xuất, phân phối với số lượng lớn rồi chia nhỏ, sang chiết, đóng gói lại để bán lẻ. Một số cơ sở chưa thực hiện đầy đủ quy định về nguồn gốc, xuất xứ, nhãn hàng hóa, điều kiện bảo quản cũng như hồ sơ chứng minh chất lượng, an toàn thực phẩm.

Đặc biệt, hoạt động sản xuất bánh “handmade” thường có quy mô nhỏ lẻ, phân tán, thậm chí được thực hiện tại nhà và kinh doanh theo mùa vụ trên mạng xã hội. Điều này khiến việc rà soát điều kiện sản xuất, kiểm soát nguyên liệu đầu vào và truy xuất nguồn gốc thành phẩm gặp nhiều khó khăn.

Cùng với đó, tính thời vụ của thị trường Trung thu khiến công tác kiểm tra càng thêm áp lực. Hoạt động sản xuất, kinh doanh tập trung trong thời gian ngắn, địa điểm kinh doanh có thể thay đổi, trong khi việc kiểm tra nguồn gốc, kiểm nghiệm chất lượng và đánh giá các chỉ tiêu an toàn thực phẩm cần có thời gian phối hợp với cơ quan chuyên môn.

Đáng lưu ý, thời hạn sử dụng của một số loại bánh Trung thu khá ngắn, chỉ khoảng 5-7 ngày đối với bánh dẻo và 2-3 ngày đối với bánh nướng nhân cốm xào. Đây cũng là một trong những yếu tố gây khó khăn cho việc kiểm tra, bảo quản tang vật và xử lý vi phạm kịp thời.

Những kết quả trên cho thấy việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, đồng thời chủ động nhận diện các phương thức kinh doanh mới, nhất là trên môi trường trực tuyến, tiếp tục là yêu cầu quan trọng nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm và quyền lợi người tiêu dùng trong những dịp cao điểm.