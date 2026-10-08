Chuyển hồ sơ vụ phát hiện 1.100 bộ quần áo giả Adidas sang cơ quan Công an

ANTD.VN - Đội Quản lý thị trường số 13, Chi cục QLTT Hà Nội đã tạm giữ hơn 1.100 bộ quần áo có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu Adidas chuyển hồ sơ vụ việc sang cơ quan Công an điều tra.

Thực hiện Quyết định kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ, ngày 6-10, Đội Quản lý thị trường số 13, Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội đã tiến hành kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh quần áo tại phường Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Qua kiểm tra thực tế, tổ công tác phát hiện cơ sở do bà L.T.T làm chủ đang kinh doanh 1151 bộ quần áo có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu Adidas đang được bảo hộ tại Việt Nam.

Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở chưa xuất trình được tài liệu chứng minh quyền sử dụng hợp pháp đối với dấu hiệu nhãn hiệu được gắn trên số hàng hóa nêu trên. Nhận thấy hàng hóa có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu Adidas đang được bảo hộ tại Việt Nam, Đoàn kiểm tra đã tiến hành thu thập tài liệu, thông tin liên quan để phục vụ công tác thẩm tra, xác minh.

Đội QLTT số 13 phát hiện số lượng lớn hàng hóa mang dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu Adidas tại cơ sở

Các hàng hoá bị tạm giữ

Bên cạnh việc phát hiện số hàng hóa có dấu hiệu vi phạm về sở hữu trí tuệ, Đoàn kiểm tra phát hiện Hộ kinh doanh L.T.T đang hoạt động kinh doanh tại địa chỉ nêu trên nhưng chưa thực hiện thông báo địa điểm kinh doanh đến cơ quan thuế và cơ quan Quản lý thị trường nơi đặt địa điểm kinh doanh theo quy định.

Trước dấu hiệu vi phạm nêu trên, Đội Quản lý thị trường số 13 đã tiến hành lập biên bản, đồng thời tạm giữ và niêm phong 1.151 bộ quần áo có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu Adidas để xác minh, làm rõ, ngăn chặn ngay hành vi vi phạm hành chính.

Để có căn cứ xử lý vụ việc, Đội Quản lý thị trường số 13 đã gửi thông tin, tài liệu và mẫu hàng hóa liên quan đến Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh, là đại diện sở hữu công nghiệp được ủy quyền của Adidas tại Việt Nam, để xác minh, đánh giá dấu hiệu vi phạm đối với số hàng hóa.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, tài liệu thu thập được và văn bản xác nhận của đại diện chủ thể quyền, Đội Quản lý thị trường số 13 nhận thấy vụ việc có dấu hiệu liên quan đến hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, có dấu hiệu của “Tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp” theo quy định tại Điều 226 Bộ luật Hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017 và năm 2025.

Ngày 7-10, Đội Quản lý thị trường số 13 đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc cùng các tài liệu, tang vật có liên quan đến Công an phường Cầu Giấy để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Việc kịp thời kiểm tra, tạm giữ, xác minh và chuyển hồ sơ vụ việc đến cơ quan có thẩm quyền thể hiện sự chủ động của lực lượng Quản lý thị trường trong công tác đấu tranh, ngăn chặn hàng giả, hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng và các chủ thể quyền trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Qua vụ việc trên, Đội Quản lý thị trường số 13 khuyến cáo các tổ chức, cá nhân kinh doanh trên địa bàn cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong hoạt động kinh doanh; chủ động tìm hiểu, kiểm tra nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa, hóa đơn, chứng từ và các quyền sở hữu trí tuệ liên quan trước khi đưa hàng hóa ra kinh doanh. Đặc biệt, các tổ chức, cá nhân kinh doanh cần chủ động tìm hiểu các nhãn hiệu đang được bảo hộ tại Việt Nam, không kinh doanh, lưu thông hàng hóa có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu hoặc xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Việc thiếu hiểu biết pháp luật không loại trừ trách nhiệm đối với hành vi vi phạm và có thể dẫn đến những hậu quả pháp lý nghiêm trọng, trong đó có nguy cơ bị xử lý hình sự khi hành vi đủ yếu tố cấu thành tội phạm theo quy định của pháp luật.