Phát động cuộc thi 'Người mở đường số nơi bản làng'

ANTD.VN - Cuộc thi viết “Người mở đường số nơi bản làng năm 2026” được phát động từ nay đến ngày 30-11-2026 nhằm lan tỏa những đóng góp thiết thực trong ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Các tác phẩm dự thi cần tập trung vào các mô hình, sáng kiến ứng dụng công nghệ trong đời sống.

Cuộc thi viết “Người mở đường số nơi bản làng năm 2026” do báo Giáo dục và Thời đại tổ chức chính thức được phát động từ nay đến ngày 30-11-2026 nhằm phát hiện, tôn vinh và lan tỏa những cá nhân, nhóm cá nhân có đóng góp thiết thực trong ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, phổ biến, giáo dục pháp luật và hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Cuộc thi cũng khuyến khích các tác phẩm phản ánh những cách làm mới trong phổ biến, giáo dục pháp luật, hỗ trợ pháp lý, hòa giải ở cơ sở, phòng ngừa lừa đảo trên không gian mạng; xây dựng điểm hỗ trợ công nghệ thông tin, thôn thông minh, tổ công nghệ số cộng đồng; ứng dụng nền tảng số để xây dựng thương hiệu sản phẩm truyền thống, mở rộng thị trường và kết nối nguồn lực giải quyết những vấn đề thiết thực tại địa phương.

Theo đại diện Ban Tổ chức, điều quan trọng của cuộc thi là nhìn nhận chuyển đổi số từ phía người dân, làm rõ sáng kiến được thực hiện nhằm giải quyết khó khăn gì, ai được hưởng lợi, đời sống thay đổi ra sao và cách làm có khả năng duy trì, nhân rộng hay không.

Ban Tổ chức đề cao việc tôn trọng nhân vật, bản sắc văn hóa và đời sống của đồng bào các dân tộc. Người viết cần tìm hiểu đúng bối cảnh, sử dụng hình ảnh, thông tin phù hợp và tránh những mô tả chung chung gây định kiến. Người dân không chỉ là đối tượng thụ hưởng công nghệ mà còn là chủ thể sáng tạo, lựa chọn và triển khai những giải pháp phù hợp với cộng đồng.

Tác phẩm dự thi thể hiện bằng tiếng Việt; trường hợp sử dụng tiếng dân tộc thiểu số phải có bản dịch hoặc giải nghĩa tiếng Việt. Ban Tổ chức không giới hạn số lượng tác phẩm của mỗi tác giả. Công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) không được sử dụng để giả lập nhân vật, bối cảnh thực tế; chỉ được hỗ trợ sửa chính tả, phiên âm, dịch thuật và phải khai báo đầy đủ khi gửi bài.