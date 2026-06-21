Los Angeles ban bố tình trạng khẩn cấp do cháy kho lạnh, khói bao trùm thành phố

ANTD.VN - Thị trưởng Karen Bass ngày 21-6 tuyên bố tình trạng khẩn cấp để ứng phó vụ cháy kho lạnh Lineage Logistics, khiến khói dày đặc bao phủ khu vực thành phố Los Angeles (bang California, Mỹ) suốt nhiều ngày.

Khói đen từ vụ hỏa hoạn bao trùm thành phố

Vụ cháy xảy ra từ chiều 17-6 tại cơ sở kho lạnh của Lineage Logistics gần trung tâm thành phố. Đến ngày 20-6, Sở Cứu hỏa Los Angeles (LAFD) cho biết khói đã lan tới hầu hết các khu vực trong thành phố.

"Tôi ban bố tình trạng khẩn cấp để đảm bảo thành phố có đủ nguồn lực khi chiến dịch cứu hộ tiếp diễn và để giữ cho cộng đồng an toàn. Chúng tôi cũng đang liên lạc với Thống đốc bang vì tình hình đã đến mức gây lo ngại về sức khỏe của cộng đồng" - bà Bass tuyên bố.

Tuyên bố tình trạng khẩn cấp nhằm tăng nguồn lực bổ sung từ bang California cho chiến dịch phức tạp mà giới chức thành phố gọi là "lớn hơn nhiều so với một vụ cháy công trình thông thường".

Đám cháy bùng phát tại tòa nhà kho lạnh rộng khoảng 46.000m2 của Lineage Logistics, nơi lưu trữ hàng chục nghìn tấn thực phẩm đông lạnh.

Người đứng đầu Sở Cứu hỏa Jaime Moore cho biết, công trình này "như một chiếc tủ lạnh khổng lồ", với tường thép sóng nhồi lớp bọt cách nhiệt dày đặc và gia cố tấm ốp bên trong. Khi bốc cháy, lớp cách nhiệt này cháy âm ỉ, giữ nhiệt và tạo ra khói dai dẳng dù lực lượng đã phun nước liên tục từ bên ngoài.

Nguy cơ còn đến từ hệ thống pin mặt trời trên mái và hệ thống lạnh dùng khí ammonia. Lực lượng đã xử lý bằng cách khóa van, đưa ammonia và các chất làm lạnh khác ra khỏi hiện trường, khống chế mối đe dọa hóa chất.

Tuy nhiên, trọng tâm hiện chuyển sang lượng thực phẩm đông lạnh khổng lồ bên trong. Ông Moore cho biết kho chứa chủ yếu là bánh mì và thịt đông lạnh. "Sẽ có mùi hôi khủng khiếp rất khó chịu, nhưng chúng tôi đang xem xét những loại khí nào sẽ tạo ra khi thực phẩm bắt đầu phân hủy"- ông Moore nói và gọi đây là "tình trạng khẩn cấp về sinh học" nếu thực phẩm hư hỏng hàng loạt.

Sở Cứu hỏa cảnh báo khói có thể gây kích ứng phổi, đặc biệt nguy hiểm với trẻ em, người cao tuổi và người có bệnh hô hấp, tim mạch. Cơ quan khuyến cáo người dân hạn chế ra ngoài.

Lineage Logistics cho biết có thể hỏa hoạn xảy ra khi nhà thầu bên thứ ba kiểm tra hệ thống pin mặt trời trên mái. Nguyên nhân chính xác vẫn đang được điều tra.

Công tác chữa cháy dự kiến kéo dài nhiều ngày do các ổ lửa âm ỉ vẫn nằm sâu dưới đống đổ nát và tấm pin mặt trời.