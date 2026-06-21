Nổ súng cả trăm phát đạn vào đám đông tại Mỹ, ít nhất 13 người bị thương

ANTD.VN - Ít nhất 13 người bị thương trong vụ nổ súng từ trên xe nhắm vào đám đông đang ăn mừng lễ hội ở thành phố Chicago của Mỹ hôm 19-6.

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường vụ nổ súng

Vụ nổ súng xảy ra vào ngày Juneteenth, ngày lễ kỷ niệm chấm dứt chế độ nô lệ ở Mỹ. Theo đó, vào khoảng 23h đêm 19-6, một chiếc SUV màu đỏ đã tiến đến đám đông ở Roseland, phía Nam thành phố Chicago, và hai người bên trong xe bắt đầu nổ súng vào họ, cảnh sát Chicago cho biết, theo CBS News.

Ít nhất 13 người bị thương trong vụ nổ súng. CBS News cho biết thêm, một phụ nữ 26 tuổi đang trong tình trạng nguy kịch được điều trị tại Bệnh viện Đại học Chicago.

Hiện trường vụ án có ít nhất 100 dấu vết chứng cứ, trong khi nhiều ô tô và một trạm xe buýt bị trúng đạn. Số lượng dấu vết chứng cứ cho thấy khoảng 100 viên đạn có thể đã được bắn.

Hiện nguyên nhân vụ nổ súng đang được điều tra, làm rõ.