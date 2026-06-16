Máy bay ném bom B-52 rơi tại căn cứ không quân Mỹ, 8 người thiệt mạng

ANTD.VN - Chiếc máy bay ném bom chiến lược B-52 Stratofortress của Không quân Mỹ đã bị rơi và bốc cháy ngay sau khi cất cánh ngày 15-6 tại Căn cứ Không quân Edwards, sa mạc Mojave, miền Nam California khiến toàn bộ 8 người trên khoang thiệt mạng.

Cột khói đen bốc lên từ hiện trường vụ máy bay rơi

Theo giới chức quân sự Mỹ, chiếc B-52 gặp nạn lúc khoảng 11h20 sáng 15-6, ngay sau khi rời đường băng của căn cứ nằm cách Los Angeles khoảng 160km về phía Bắc.

Đoạn phim quay từ hiện trường cho thấy hầu như không còn mảnh vụn lớn, khói đen bốc lên từ một dải sa mạc rộng gần khu vực đường băng cùng các phương tiện cứu hộ có mặt tại hiện trường.

Đại tá James Hayes, Phó Chỉ huy Căn cứ Không quân Edwards cho biết: “Sau khi xem xét đoạn phim về vụ tai nạn, chúng tôi xác định không ai có thể sống sót”.

Ông xác nhận trên khoang có 8 người gồm quân nhân, nhân viên chính phủ và nhà thầu dân sự.

Vụ tai nạn xảy ra trong nhiệm vụ bay thử nghiệm hệ thống radar thế hệ mới. Ông Hayes cho biết chiếc B-52 đang hỗ trợ chương trình hiện đại hóa radar. Đây là máy bay được Không quân Mỹ đưa đến Edwards năm 2025 để lắp đặt hệ thống radar Mạng pha quét điện tử chủ động (AESA) thay thế radar lỗi thời.

Đại tá James Hayes cho biết hiện chưa xác định được nguyên nhân gây ra vụ tai nạn. Cuộc điều tra có thể mất tới 6 tháng để hoàn tất. Khu vực hiện trường đã được phong tỏa để đội điều tra thu thập mảnh vỡ và hộp đen.

Chuyên gia an toàn hàng không Jeff Guzzetti nhận định qua hình ảnh tai nạn, chiếc B-52 rơi quá nhanh ngay sau khi cất cánh mà không đạt độ cao lớn hay bay xa.

Ông nghi ngờ có trục trặc trong hệ thống điều khiển chuyến bay, có thể do thiết bị điều khiển bị lắp đặt sai sau bảo trì, sự cố động cơ nghiêm trọng, hoặc hỏng hóc ở một bộ phận đang được thử nghiệm.

Căn cứ Edwards là trung tâm thử nghiệm và phát triển máy bay chủ lực của Không quân Mỹ. Không đoàn Thử nghiệm 412 tại đây chịu trách nhiệm kiểm tra tất cả máy bay, hệ thống vũ khí, phần mềm và thành phần trước khi lực lượng này mua sắm cũng như trong suốt vòng đời sử dụng.

Boeing B-52 là máy bay ném bom tầm xa, có tuổi đời hơn 70 năm nhưng vẫn là trụ cột của lực lượng ném bom Mỹ. Việc hiện đại hóa radar AESA là một phần trong kế hoạch kéo dài tuổi thọ B-52 đến thập niên 2050.

Đây là một trong những tai nạn B-52 nghiêm trọng nhất tại Mỹ trong 10 năm qua. Lực lượng Không quân Mỹ cho biết tất cả các chuyến bay thử nghiệm B-52 tại Edwards sẽ tạm dừng cho đến khi có đánh giá an toàn sơ bộ.

Quân đội Mỹ được cho là có hơn 70 máy bay B-52H được nâng cấp đang hoạt động, trong đó có gần 60 chiếc thuộc các đơn vị thường trực.

Những chiếc máy bay này đã được sử dụng trong nhiều cuộc xung đột vũ trang, gần đây nhất loại máy bay ném bom này được đưa vào triển khai chiến đấu là trong cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran.

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