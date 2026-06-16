Máy bay ném bom chiến lược Tu-22M3 Nga rơi, phi hành đoàn kịp thoát hiểm

ANTD.VN - Chiếc oanh tạc cơ siêu âm Tu-22M3 của Nga bất ngờ mất kiểm soát khi chuẩn bị hạ cánh rồi lao xuống đất, tạo ra cột khói đen khổng lồ. Vụ việc tiếp tục làm dấy lên lo ngại về độ tin cậy của phi đội máy bay ném bom chiến lược Nga.

Một đoạn video đang lan truyền trên mạng xã hội đã ghi lại khoảnh khắc chiếc oanh tạc cơ siêu âm cánh cụp cánh xòe Tu-22M3 của Nga lao gần như thẳng đứng xuống mặt đất trước khi phát nổ, tạo ra cột khói đen bốc cao hàng trăm mét.

Máy bay ném bom chiến lược Tu-22M3 Nga rơi

Theo thông tin được Bộ Quốc phòng Nga xác nhận, vụ tai nạn xảy ra ngày 15/6 tại tỉnh Irkutsk ở vùng Siberia trong một chuyến bay huấn luyện thường lệ. Máy bay gặp nạn khi đang tiếp cận đường băng để hạ cánh. Toàn bộ 4 thành viên phi hành đoàn đã kịp phóng ghế thoát hiểm và đều sống sót. Nga cũng cho biết máy bay không mang theo vũ khí và không gây thiệt hại trên mặt đất.

Các đoạn video xuất hiện trên mạng cho thấy chiếc Tu-22M3 đang bay ở độ cao thấp thì bất ngờ chúc mũi xuống với góc rất lớn. Chỉ vài giây sau, máy bay lao mạnh xuống khu vực có cây cối và phát nổ. Hình ảnh được nhiều nhân chứng ghi lại cho thấy cột khói đen bốc lên dày đặc sau cú va chạm.

Ông Igor Kobzev, Thống đốc tỉnh Irkutsk, cho biết máy bay rơi tại huyện Bokhansky, gần làng Kamenka. Người dân địa phương đã phát hiện các thành viên phi hành đoàn sau khi họ nhảy dù xuống đất và nhanh chóng đưa đi điều trị y tế.

Bộ Quốc phòng Nga chưa công bố nguyên nhân chính thức của vụ tai nạn. Tuy nhiên, một số nguồn tin ban đầu cho rằng sự cố động cơ có thể là nguyên nhân dẫn đến việc máy bay mất khả năng kiểm soát trong giai đoạn hạ cánh.

Tu-22M3 là oanh tạc cơ siêu âm tầm xa được Liên Xô phát triển từ thời Chiến tranh Lạnh và vẫn là một trong những thành phần quan trọng nhất của lực lượng không quân chiến lược Nga.

Vụ tai nạn lần này diễn ra trong bối cảnh lực lượng oanh tạc cơ chiến lược Nga liên tiếp hứng chịu tổn thất trong những năm gần đây. Không chỉ gặp các sự cố kỹ thuật, nhiều máy bay Tu-22M3 còn bị phá hủy hoặc hư hại trong các cuộc tập kích bằng UAV của Ukraine nhằm vào các căn cứ không quân nằm sâu trong lãnh thổ Nga.

Theo đánh giá của giới quan sát, đây là vấn đề đáng lo ngại bởi Tu-22M3 đã ngừng sản xuất từ nhiều năm trước. Điều đó đồng nghĩa mỗi chiếc máy bay bị mất đi đều rất khó thay thế, khiến quy mô lực lượng oanh tạc cơ tầm xa Nga ngày càng thu hẹp. Sau nhiều tổn thất trong thời gian qua, Nga hiện còn duy trì gần 50 chiếc Tu-22M3 đang hoạt động.

Sự cố mới nhất không chỉ khiến Nga mất thêm một khí tài chiến lược có giá trị lớn, mà còn tiếp tục đặt ra câu hỏi về khả năng duy trì sức mạnh của lực lượng không quân tầm xa, vốn được xem là một trong những trụ cột quan trọng trong học thuyết răn đe quân sự của Moskva.