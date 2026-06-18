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Ông Trump lên tiếng về cái chết của 3 thủy thủ Ấn Độ gần Eo biển Hormuz

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Mai Phương

ANTD.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bình luận về cái chết của 3 thủy thủ Ấn Độ gần Ro biển Hormuz, nói rằng ông đã nghe về vụ việc.

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Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump bên lề Hội nghị thượng đỉnh G7 tại Pháp

Các thủy thủ này thiệt mạng khi lực lượng Mỹ thực thi lệnh phong tỏa các cảng ở Iran nổ súng vào tàu MT Settebello của họ hồi tuần trước.

Ngày 17-6, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump bên lề Hội nghị thượng đỉnh G7 tại Pháp.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc liệu ông có lời chia buồn nào dành cho gia đình các nạn nhân hay không, ông Trump cho biết: “Làm thủy thủ là một nghề khắc nghiệt, điều đó là không thể phủ nhận”.

Chỉ tay về phía ông Modi, ông Trump nói, “chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết vấn đề này”. “Chúng tôi yêu quý tất cả những thủy thủ đó, họ là những người tuyệt vời”, nhà lãnh đạo Mỹ nói thêm.

Ấn Độ đã phản đối các vụ tấn công vào các tàu thương mại với Đại biện lâm thời Mỹ Jason Meeks, người đã bị triệu tập đến Bộ Ngoại giao Ấn Độ hai lần.

Trong cuộc gặp với Tổng thống Trump, Thủ tướng Modi cho biết ông hy vọng thỏa thuận với Iran sẽ giúp đảm bảo an toàn cho các thủy thủ. “Hàng trăm nghìn thủy thủ Ấn Độ đang làm nhiệm vụ trên các tuyến thương mại hàng hải toàn cầu, bao gồm Eo biển Hormuz, đóng góp rất lớn vào sự tiến bộ toàn cầu”, Thủ tướng Modi nói với ông Trump, “Sự an toàn của họ là điều tối quan trọng đối với chúng tôi”.
Tổng cộng, 3 tàu thương mại có thủy thủ đoàn người Ấn Độ đã bị lực lượng Mỹ tấn công ngoài khơi Oman tuần trước. Ấn Độ có hơn 300.000 thủy thủ làm việc trên các đội tàu vận tải toàn cầu. Trong số đó, hơn 18.000 người làm việc ở khu vực Tây Á.

Theo RT

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Từ khóa:

#Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi #Tổng thống Mỹ Donald Trump #Hội nghị thượng đỉnh G7 #thủy thủ Ấn Độ #Eo biển Hormuz

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