Hội nghị thượng đỉnh G7 kết thúc, thông qua 9 tuyên bố chung

ANTD.VN - Các nhà lãnh đạo Nhóm 7 nền công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đã kết thúc hội nghị thượng đỉnh kéo dài 3 ngày tại Evian-les-Bains, miền Đông nước Pháp, sau khi thông qua 9 tuyên bố chung, bao gồm về tình hình ở Iran và Ukraine.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron

Thay vì ra 1 thông cáo chung, G7 đã đưa ra các tài liệu riêng biệt tập trung vào những chủ đề khác nhau. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, người chủ trì các cuộc họp, đã ca ngợi hội nghị thượng đỉnh, nói rằng đây là khoảnh khắc của sự thống nhất, thảo luận chất lượng và cả hợp tác thực chất giữa các nhà lãnh đạo.

Về vấn đề địa chính trị, các nhà lãnh đạo đã đồng ý ngăn Iran sở hữu bất kỳ vũ khí hạt nhân nào và cam kết thúc đẩy đa dạng hóa các tuyến cung cấp năng lượng nhằm giảm lệ thuộc toàn cầu vào Eo biển Hormuz và tăng dự trữ năng lượng của họ.

Các nhà lãnh đạo tuyên bố đoàn kết trong việc ủng hộ kiên định đối với Ukraine và đồng ý tăng cường cung cấp các năng lực tầm xa.

Trong hội nghị thượng đỉnh G7 năm ngoái được tổ chức tại Canada, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã trở về nước vào ngày đầu tiên của các cuộc thảo luận và không tham gia thảo luận liên quan đến Ukraine. Lần này, ông và người đồng cấp Ukraine, Volodymyr Zelensky, đã tham gia các cuộc thảo luận. Ông Trump cũng ngụ ý Mỹ có thể áp đặt lại các lệnh trừng phạt dầu thô đối với Nga.

Ông Macron nói với các phóng viên rằng Tổng thống Donald Trump, giống như tất cả những người có mặt, chỉ đơn giản lưu ý rằng Nga không cho thấy thực sự sẵn sàng để thảo luận về hòa bình.

Tổng thống Pháp nhấn mạnh rằng tất cả các nhà lãnh đạo đều nói họ phải duy trì đường lối về vấn đề Ukraine và gọi cam kết chung là một sự thay đổi thực sự.