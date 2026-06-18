Giám đốc công ty tàu du lịch bị tuyên án 5 năm tù

ANTD.VN - Một tòa án tại Nhật Bản đã kết án giám đốc công ty vận hành tàu du lịch ở Hokkaido 5 năm tù, liên quan tới vụ tai nạn gây chết người vào năm 2022.

Thời điểm đó, tàu du lịch “KAZU I” bị chìm ngoài khơi bán đảo Shiretoko ở phía đông Hokkaido, cướp đi sinh mạng của 20 hành khách và thủy thủ đoàn. 6 người khác hiện vẫn còn mất tích.

Bị cáo Katsurada Seiichi, Giám đốc công ty vận hành tàu du lịch này, bị buộc tội bất cẩn nghề nghiệp gây chết người. Các công tố viên lập luận rằng bị cáo Katsurada phải chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn cho tàu, và ông đã không ngăn chặn được tai nạn.

Vấn đề chủ chốt trong phiên tòa này là liệu có thể lường trước được tai nạn hay không. Các công tố viên cho biết khi tàu khởi hành, thông báo chú ý gió mạnh và biển động đã được đưa ra và vì thế tai nạn là có thể lường trước được. Họ đề nghị với tòa mức án 5 năm tù.

Trong khi đó, các luật sư bào chữa cho rằng nguyên nhân tai nạn là do cửa của nắp hầm trên boong bị hỏng khiến nước biển tràn vào. Họ cho biết bị cáo đã không được thông báo về tình trạng của cửa hầm, do đó không thể lường trước được vụ tai nạn. Họ khẳng định bị cáo vô tội.

Trong phán quyết hôm 17-6 tại tòa sơ thẩm khu vực Kushiro, thẩm phán chủ trì phiên tòa, ông Mizukoshi Takeo, nói lẽ ra bị cáo có thể dự đoán rằng việc đi tàu trong thời tiết khắc nghiệt có thể dẫn đến tai nạn chết người, điều đó có nghĩa là có thể lường trước được thảm họa.