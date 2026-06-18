Nguồn cơn khiến Ngoại trưởng Israel cắt đứt liên lạc với quan chức đối ngoại EU

ANTD.VN - Ngoại trưởng Israel Gideon Saar tuyên bố cắt đứt mọi liên lạc với Đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại và an ninh Liên minh châu Âu (EU) Kaja Kallas.

Ngoại trưởng Israel Gideon Saar

Quyết định được đưa ra sau phát ngôn của bà Kallas bị cho là so sánh Israel với chế độ phân biệt chủng tộc Apartheid ở Nam Phi.

Trong bài đăng trên mạng xã hội X ngày 18-6, ông Saar cho biết bà Kallas đã “so sánh Israel với chế độ phân biệt chủng tộc” trong chuyến thăm Mexico hồi tháng trước. Phát ngôn này được hãng tin Euractiv ngày 12-6 dẫn nguồn từ các quan chức và nhà ngoại giao giấu tên.

Ông Saar tuyên bố sẽ không nối lại liên lạc cho đến khi bà Kallas rút lại bình luận. “Bà Kallas đang hành động một cách ám ảnh và bất công ra mặt đối với Nhà nước Israel”, ông viết thêm trên X.

Mối quan hệ giữa Israel và EU đang căng thẳng do bất đồng về vấn đề Palestine và Gaza. EU chỉ trích việc Israel mở rộng khu định cư Do Thái ở Bờ Tây, coi đây là bất hợp pháp theo luật quốc tế và cản trở giải pháp hai nhà nước.

EU không công nhận chủ quyền của Israel tại Bờ Tây, Đông Jerusalem, Dải Gaza và Cao nguyên Golan.

Tháng 5-2026, EU áp trừng phạt 3 cá nhân và 4 thực thể bị cáo buộc vi phạm nhân quyền nghiêm trọng và có hệ thống với người Palestine ở Bờ Tây. Khi đó ông Saar tuyên bố Israel kiên quyết bác bỏ quyết định này.

Ngày 15-6, bà Kallas cho biết EU chưa đạt đồng thuận để trừng phạt Bộ trưởng An ninh Quốc gia Israel Itamar Ben-Gvir, dù có nhiều nước thành viên đề xuất.

Pháp đã cấm ông Ben-Gvir nhập cảnh từ tháng 5-2026 sau khi ông đăng video chế giễu các nhà hoạt động bị bắt trên tàu viện trợ tới Gaza.

Trước đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu từng ra lệnh “đóng băng” đối thoại với EU sau quyết định của khối này yêu cầu dán nhãn riêng hàng hóa từ khu định cư.

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