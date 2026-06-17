Ấn Độ thử thành công tên lửa ‘Tomahawk’, có tầm bắn hơn 1.000 km

ANTD.VN - Ấn Độ đã thử nghiệm thành công tên lửa hành trình tấn công mặt đất tầm xa (LRLACM) do nước này tự phát triển, qua đó tăng cường năng lực tấn công chính xác.

Hệ thống tên lửa đất đối không Akash của Không quân Ấn Độ khai hỏa trong cuộc tập trận "Vayu Shakti" 2026 tại trường bắn Pokhran vào ngày 27- 2. Ảnh minh họa

LRLACM có thể thay đổi độ cao và tốc độ trong khi bay, tương tự như tên lửa Tomahawk của Hải quân Mỹ, khiến một số nhà bình luận gọi nó là tên lửa “Tomahawk của Ấn Độ”.

Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng Ấn Độ (DRDO) đã tiến hành vụ thử nghiệm trên đảo Dr. Abdul Kalam ngoài khơi bờ biển Odisha.

Dữ liệu từ các thiết bị theo dõi được triển khai bởi Trung tâm Thử nghiệm Tích hợp ở Chandipur cho thấy tất cả mục tiêu thử nghiệm đều đạt được.

Tên lửa hành trình này được cho là có tốc độ lên tới 0,8 Mach và có khả năng tấn công các mục tiêu ở khoảng cách hơn 1.000 km. Nó có thể tránh radar bằng cách bay thấp và có khả năng mang đầu đạn nặng 500 kg, theo các báo cáo.

Tên lửa này dự kiến ​​sẽ tăng cường năng lực tấn công cho Hải quân và Không quân Ấn Độ khi New Delhi xây dựng kho vũ khí tên lửa của mình. Tuần trước, DRDO cũng đã tiến hành một vài cuộc thử nghiệm khác, bao gồm tên lửa đánh chặn cho hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo của Ấn Độ.