G7 cấp phép sản xuất tên lửa tầm xa và hệ thống phòng không tại Ukraine

ANTD.VN - Nhóm các nước công nghiệp phát triển G7 ngày 17-6 đã nhất trí cấp phép cho doanh nghiệp Ukraine sản xuất tên lửa tầm xa và hệ thống phòng không trong nước.

Tên lửa Flamingo được lắp ráp tại nhà máy ở Ukraine

Quyết định được công bố bên lề Hội nghị thượng đỉnh G7 tại Evian, nhằm tăng cường năng lực quốc phòng của Kiev.

Theo nguồn tin ngoại giao tham dự G7, các nước G7 châu Âu và Mỹ sẽ cho phép công ty tại Ukraine sản xuất tên lửa tầm xa và hệ thống phòng không theo hình thức chuyển giao giấy phép.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz xác nhận: “Chúng ta sẽ sản xuất theo giấy phép không chỉ hệ thống phòng không, mà cả năng lực tấn công tầm xa”.

Ông Merz cho biết việc cấp phép cho doanh nghiệp châu Âu và Ukraine giúp bù đắp tình trạng “hiện tất cả chúng ta đang sản xuất quá ít”. Các công ty Mỹ cũng có thể cấp phép cho nhà sản xuất châu Âu tham gia chương trình này.

Tuyên bố chung của G7 cùng ngày khẳng định sẽ “tăng cường cung cấp hệ thống phòng không, tên lửa đánh chặn và năng lực tầm xa cho Ukraine”, đồng thời “xem xét các biện pháp mở rộng sản xuất quân sự trong nước của Ukraine thông qua thỏa thuận cấp phép”.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông đã thảo luận trực tiếp với Tổng thống Mỹ Donald Trump về khả năng Ukraine nhận giấy phép sản xuất hệ thống chống đạn đạo và tên lửa liên quan.

“Ưu tiên rõ ràng: nhiều tên lửa phòng không cùng giấy phép sản xuất chúng, gói hỗ trợ mùa đông và tăng áp lực lên Nga”, ông Zelensky viết trên X.

Ông Zelensky nhấn mạnh Mỹ “sẵn sàng hỗ trợ các hướng này” và hai bên sẽ tiếp tục làm việc về chi tiết. Ukraine từ lâu đề nghị được cấp phép sản xuất tên lửa Patriot và đạn đánh chặn trong nước, do năng lực sản xuất hiện tại của Mỹ khoảng 600 đạn/năm không đáp ứng đủ nhu cầu.

Trước G7, Đức và Ukraine đã ký thỏa thuận hợp tác sản xuất máy bay không người lái và vũ khí, trong đó Berlin đồng ý đầu tư “vài trăm triệu euro” tài trợ năng lực tấn công tầm xa cho Kiev.

Hồi tháng 5-2026, Thủ tướng Merz cũng tuyên bố Đức sẽ giúp Ukraine phát triển hệ thống tên lửa tầm xa riêng, không bị giới hạn về tầm bắn và mục tiêu.

Ukraine hiện phụ thuộc lớn vào viện trợ từ phương Tây khi đối mặt các đợt tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Nga. Nhu cầu đạn đánh chặn, đặc biệt cho hệ thống Patriot, tăng mạnh sau khi chiến sự Trung Đông khiến một phần nguồn cung ban đầu dành cho Kiev bị chuyển hướng sang Vịnh Ba Tư.

G7 cam kết ngoài việc cấp phép sản xuất, sẽ tăng thêm hỗ trợ năng lượng cho Ukraine trước mùa đông và siết trừng phạt dầu khí Nga để gây áp lực lên nền kinh tế của Matxcơva.

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