Chi tiết Bản thỏa thuận hòa bình 14 điểm giữa Mỹ và Iran

ANTD.VN - Mỹ đã công bố Bản thỏa thuận giữa nước này và Iran nhằm chấm dứt chiến tranh và mở lại eo biển Hormuz.

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Đường phố Thủ đô Tehran ngày 16-6-2026

Dưới đây là toàn văn "Bản ghi nhớ Islamabad giữa Mỹ và Iran". Có một số thay đổi quan trọng so với bản dự thảo được tiết lộ trước đó, được đánh dấu bằng phần chữ in đậm:

Mỹ và Iran đã cùng nhau nhất trí về những điều sau đây:

1. Mỹ và Iran cùng các đồng minh trong cuộc chiến hiện tại ký kết Bản ghi nhớ này để tuyên bố chấm dứt ngay lập tức và vĩnh viễn các hoạt động quân sự trên tất cả các mặt trận, bao gồm cả ở Lebanon, và cam kết từ nay trở đi không khởi xướng bất kỳ cuộc chiến tranh hay hoạt động quân sự nào chống lại nhau, và kiềm chế việc đe dọa hoặc sử dụng vũ lực chống lại nhau, và đảm bảo toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền của Lebanon. Thỏa thuận cuối cùng sẽ xác nhận việc chấm dứt vĩnh viễn chiến tranh trên tất cả các mặt trận, bao gồm cả ở Lebanon, và các điều khoản khác của đoạn này.

2. Mỹ và Iran cam kết tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau và không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau.

3. Mỹ và Iran cam kết đàm phán và đạt được thỏa thuận cuối cùng trong vòng tối đa 60 ngày, có thể gia hạn theo thỏa thuận chung.

4. Ngay sau khi ký kết Bản ghi nhớ này, Mỹ sẽ bắt đầu dỡ bỏ lệnh phong tỏa hải quân và mọi hành động gây rối hoặc cản trở đối với Iran, và sẽ chấm dứt hoàn toàn lệnh phong tỏa hải quân trong vòng 30 ngày .

Trong thời gian này, lưu lượng giao thông tàu thuyền sẽ được khôi phục tương xứng với mức trước chiến tranh do Iran thực hiện. Mỹ cũng cam kết rút quân khỏi khu vực lân cận Iran trong vòng 30 ngày sau khi thỏa thuận cuối cùng được ký kết.

5. Sau khi ký kết Bản ghi nhớ này, Iran sẽ nỗ lực hết sức để đảm bảo việc đi lại an toàn và miễn phí cho các tàu thương mại, trong thời hạn 60 ngày, từ Vịnh Ba Tư đến Biển Oman và ngược lại.

Việc lưu thông tàu thương mại sẽ được nối lại ngay lập tức và, xét đến nhu cầu loại bỏ các trở ngại kỹ thuật và quân sự cũng như rà phá bom mìn do Iran thực hiện, sẽ được khôi phục trong vòng 30 ngày.

Iran sẽ tiến hành đối thoại với Vương quốc Oman để xác định việc quản lý và các dịch vụ hàng hải trong tương lai tại eo biển Hormuz, thảo luận với các quốc gia ven biển Vịnh Ba Tư khác, phù hợp với luật pháp quốc tế hiện hành và chủ quyền của các quốc gia ven biển eo biển Hormuz.

6. Mỹ cam kết, cùng với các đối tác khu vực, xây dựng một kế hoạch cụ thể, được hai bên nhất trí, với kinh phí ít nhất 300 tỷ USD để tái thiết và phát triển kinh tế Iran. Cơ chế thực hiện kế hoạch này sẽ được hoàn thiện như một phần của thỏa thuận cuối cùng trong vòng 60 ngày. Tất cả các giấy phép, miễn trừ và sự cho phép cần thiết cho các giao dịch tài chính liên quan sẽ do Mỹ cấp.

7. Mỹ cam kết chấm dứt mọi hình thức trừng phạt đối với Iran, bao gồm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, nghị quyết của Hội đồng Giám đốc IAEA và tất cả các hình thức trừng phạt đơn phương của Mỹ, cả chính và phụ, theo một lịch trình đã được thỏa thuận như một phần của thỏa thuận cuối cùng.

Iran và Mỹ thừa nhận tầm quan trọng then chốt của vấn đề chấm dứt trừng phạt nêu trên và bày tỏ ý định sẽ ngay lập tức giải quyết các vấn đề này trong các cuộc đàm phán để đạt được thỏa thuận chung.

8. Iran tái khẳng định sẽ không mua sắm hoặc phát triển vũ khí hạt nhân. Mỹ và Iran đã nhất trí giải quyết việc xử lý vật liệu uranium làm giàu dự trữ theo một cơ chế sẽ được hai bên cùng thỏa thuận theo lịch trình đã nêu tại đoạn 7, với phương pháp tối thiểu là pha loãng tại chỗ dưới sự giám sát của IAEA.

Hai bên cũng nhất trí thảo luận về vấn đề làm giàu và các vấn đề khác được hai bên cùng thỏa thuận liên quan đến nhu cầu hạt nhân của Iran, dựa trên một khuôn khổ thỏa đáng sẽ được thống nhất trong thỏa thuận cuối cùng. Thỏa thuận cuối cùng sẽ xác nhận các điều khoản của đoạn này.

Mỹ và Iran thừa nhận tầm quan trọng sống còn của các vấn đề hạt nhân nêu trên và bày tỏ ý định sẽ ngay lập tức giải quyết các vấn đề này trong các cuộc đàm phán để đạt được thỏa thuận chung.

9. Trong khi chờ đạt được thỏa thuận cuối cùng, Mỹ và Iran nhất trí duy trì hiện trạng. Iran sẽ duy trì hiện trạng chương trình hạt nhân của mình, và Mỹ sẽ không áp đặt bất kỳ lệnh trừng phạt mới nào cũng như không triển khai thêm quân đội trong khu vực.

10. Mỹ cam kết rằng ngay sau khi ký kết Bản ghi nhớ này và cho đến khi lệnh trừng phạt chấm dứt, Bộ Tài chính Mỹ sẽ miễn trừ cho việc xuất khẩu dầu thô, các sản phẩm dầu mỏ và các sản phẩm phái sinh của Iran, cũng như tất cả các dịch vụ liên quan, bao gồm các giao dịch ngân hàng, bảo hiểm, vận tải...

11. Mỹ cam kết sẽ cho phép sử dụng đầy đủ các khoản tiền và tài sản bị đóng băng hoặc hạn chế của Iran sau khi Bản ghi nhớ này được thực hiện. Mỹ và Iran sẽ cùng nhau thỏa thuận về các thủ tục liên quan đến việc giải phóng các khoản tiền này trong quá trình đàm phán. Các khoản tiền này, dù được giữ lại trong tài khoản ban đầu hay được chuyển giao, sẽ được sử dụng đầy đủ để thanh toán cho bất kỳ người thụ hưởng cuối cùng nào được Ngân hàng Trung ương Hồi giáo Iran chỉ định. Mỹ cam kết sẽ cấp tất cả các giấy phép và ủy quyền cần thiết tương ứng.

12. Mỹ và Iran nhất trí sẽ thiết lập một cơ chế điều hành để giám sát việc thực hiện thành công Bản ghi nhớ này và việc tuân thủ thỏa thuận cuối cùng trong tương lai.

13. Sau khi ký kết Bản ghi nhớ này, và tùy thuộc vào việc bắt đầu thực hiện các khoản 1, 4, 5, 10 và 11 của Bản ghi nhớ này, và việc tiếp tục thực hiện các biện pháp này, Mỹ và Iran sẽ bắt đầu đàm phán về thỏa thuận cuối cùng chỉ riêng đối với các khoản còn lại.

14. Thỏa thuận cuối cùng sẽ được thông qua bằng một nghị quyết ràng buộc của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

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