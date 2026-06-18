Tổng thống Mỹ và Iran ký kết Bản ghi nhớ chấm dứt xung đột Trung Đông

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và người đồng cấp Iran Masoud Pezeshkian. Ảnh: AFP

Nguồn tin quan chức Mỹ xác nhận thông tin được trang tin Axios tiết lộ rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký Bản ghi nhớ trong bữa tối với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại Cung điện Versailles sau Hội nghị thượng đỉnh G7.

Trong khi đó, Hãng thông tấn nhà nước IRNA của Iran ngày 18-6 cũng dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei xác nhận: "Văn bản của Bản ghi nhớ Islamabad đã được hoàn tất với chữ ký của các Tổng thống - giờ là lúc kiểm chứng việc thực thi thỏa thuận".

Ông Baqaei cho biết việc ký kết diễn ra từ xa và nhấn mạnh lễ ký chính thức "không có nhiều ý nghĩa" trong kế hoạch của Iran.

Bản ghi nhớ phần lớn bám sát nội dung được truyền thông đăng tải trước đó, nhưng chi tiết hơn về chủ quyền của Lebanon, việc chấm dứt lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ, việc quản lý eo biển Hormuz trong tương lai và việc xử lý kho uranium làm giàu của Iran dưới sự giám sát của IAEA.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, Esmaeil Baghaei, cho biết việc chấm dứt chiến tranh ở Lebanon cũng quan trọng đối với Tehran như các điều khoản liên quan đến chính Iran, đó là lý do tại sao điều khoản đầu tiên đề cập đến quốc gia này "ba lần, bao gồm cả việc tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền của nước này".

Theo Press TV, ông Baghaei cho biết: “Chúng tôi không tách rời Mỹ và chế độ Israel, nhưng sự khác biệt về cách tiếp cận và phương pháp của họ là rõ ràng. Nếu các cuộc tấn công của chế độ Israel vào Lebanon tiếp tục, điều đó sẽ bị coi là vi phạm các cam kết của bên kia theo bản ghi nhớ hợp tác".

Bản ghi nhớ cũng nêu rõ eo biển Hormuz sẽ được mở lại, trong đó Iran cho phép “các tàu thương mại đi lại an toàn mà không thu phí trong thời hạn 60 ngày” sau đó sẽ tiến hành đàm phán với Oman để “xác định cơ chế quản lý trong tương lai” đối với tuyến hàng hải quan trọng này.

Theo thỏa thuận, Mỹ sẽ “chấm dứt mọi hình thức trừng phạt”, “cho phép sử dụng đầy đủ các khoản tiền và tài sản bị phong tỏa hoặc hạn chế”, đồng thời bắt đầu dỡ bỏ lệnh phong tỏa hàng hải đối với các cảng của Iran.

Bên cạnh đó, Iran cũng “tái khẳng định sẽ không mua sắm hoặc phát triển vũ khí hạt nhân”, đồng thời sẽ xây dựng một cơ chế “được hai bên nhất trí” liên quan đến kho dự trữ urani của nước này.

Theo nội dung Bản ghi nhớ, Iran đã đồng ý pha loãng lượng urani làm giàu đang nắm giữ, trong đó “phương thức tối thiểu” cho vấn đề này sẽ là “pha loãng tại chỗ dưới sự giám sát của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA)”.

Mỹ và Iran thừa nhận tầm quan trọng sống còn của các vấn đề hạt nhân nêu trên và bày tỏ ý định sẽ ngay lập tức giải quyết các vấn đề này trong các cuộc đàm phán để đạt được thỏa thuận chung.