Tổng thống Trump: 'Nếu không thích, chúng tôi sẽ quay lại ném bom'

Tổng thống Mỹ Donald Trump

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 17-6 cảnh báo Washington có thể nối lại chiến dịch ném bom Iran nếu Tehran không tuân thủ thỏa thuận tạm thời và không “cư xử đúng”.

Phát biểu được ông Trump đưa ra bên lề Hội nghị thượng đỉnh G7 tại Pháp. “Đây là bản ghi nhớ. Và nếu tôi không thích, nếu họ không cư xử đúng, chúng tôi sẽ quay lại thả bom ngay chính trên đầu họ” - ông Trump nói với báo giới về Bản ghi nhớ với Iran.

Ông Trump khẳng định Bản ghi nhớ hiện tại không phải thỏa thuận cuối cùng và không bao gồm việc nới lỏng trừng phạt ngay lập tức cho Iran.

Tuy nhiên, ông vẫn ca ngợi khuôn khổ thỏa thuận mà chính quyền đàm phán được: “Đó là một thỏa thuận rất mạnh. Không ai biết nó là gì, nhưng nó rất mạnh, và hầu hết mọi người có vẻ rất hài lòng”.

Ông Trump cho rằng thỏa thuận sẽ có lợi cho thị trường tài chính. “Không có gì thông minh bằng thị trường, và thị trường rất thích điều này, hơn bất cứ điều gì tôi từng thấy. Nếu không sẽ xảy một cuộc suy thoái toàn cầu”, ông nói.

Giá dầu thế giới ngày 17-6 giảm gần mức thấp nhất trong 3 tháng qua. Tổng thống Mỹ dự báo giá dầu có thể giảm sâu hơn: “Tôi nghĩ giá dầu có thể xuống thấp hơn mức trước chiến tranh”.

Bản ghi nhớ Mỹ - Iran được hai bên ký điện tử trong tuần này, nhằm chấm dứt chiến sự kéo dài gần 4 tháng và mở đường cho 60 ngày đàm phán về chương trình hạt nhân.

Lễ ký chính thức dự kiến diễn ra ngày 19-6 tại Thụy Sĩ, với sự tham dự của Phó Tổng thống Mỹ JD Vance.