Thượng đỉnh G7 cam kết giảm phụ thuộc khoáng sản vào Trung Quốc, Bắc Kinh lập tức lên tiếng

ANTD.VN - Ngay sau khi các nhà lãnh đạo G7 thống nhất chiến lược phá thế độc quyền về khoáng sản then chốt, Trung Quốc đã lên tiếng yêu cầu khối này ngừng sử dụng các quy tắc của "nhóm nhỏ" làm tổn hại đến trật tự kinh tế quốc tế.

Các nhà lãnh đạo tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G7 tại Pháp, ngày 17-6-2026

Tại Hội nghị Thượng đỉnh G7 vừa diễn ra ở thị trấn Evian-les-Bains (Pháp), lãnh đạo các cường quốc công nghiệp hàng đầu thế giới đã ký một tuyên bố chuyên đề nhằm đa dạng hóa chuỗi cung ứng khoáng sản thiết yếu.

Nhóm G7 cam kết sẽ phối hợp hành động để ứng phó với các hành vi "chèn ép kinh tế", bao gồm các biện pháp hạn chế xuất khẩu và trả đũa thương mại.

G7 đặt mục tiêu cụ thể là giảm tỷ lệ phụ thuộc vào bất kỳ nhà cung cấp đơn lẻ nào đối với đất hiếm và nam châm vĩnh cửu xuống dưới mức 60% vào năm 2030.

Động thái này nhắm thẳng vào Trung Quốc - quốc gia hiện đang áp đảo thị trường toàn cầu khi chiếm khoảng 70% sản lượng khai thác và tới 90% năng lực tinh chế đất hiếm. Điều này mang lại cho Bắc Kinh đòn bẩy kinh tế khổng lồ đối với các chuỗi cung ứng từ sản xuất xe điện, chip bán dẫn cho đến các hệ thống quốc phòng tối tân.

Ngay sau khi thông điệp của G7 được phát đi, tại cuộc họp báo thường kỳ ngày 18-6, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm đã lên tiếng phản đối mạnh mẽ.

Bắc Kinh thúc giục Nhóm G7 phải tuân thủ các nguyên tắc của nền kinh tế thị trường cũng như các quy tắc thương mại quốc tế.

Ông Lâm Kiếm nhấn mạnh G7 cần phải dừng ngay việc áp dụng các quy tắc của "nhóm nhỏ" gây suy giảm và tổn hại đến trật tự kinh tế, thương mại toàn cầu.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng khẳng định lại lập trường của Bắc Kinh trong việc duy trì sự ổn định và an ninh của chuỗi cung ứng, chuỗi công nghiệp khoáng sản then chốt toàn cầu là trước sau như một, không hề thay đổi.

Do những rạn nứt và khác biệt quan điểm kéo dài giữa các thành viên, đây là năm thứ hai liên tiếp Hội nghị Thượng đỉnh G7 kết thúc mà không có một Thông cáo chung truyền thống.

Thay vào đó, khối này lựa chọn ban hành một chuỗi các tuyên bố riêng rẽ theo từng chủ đề đạt được đồng thuận cao, như an ninh khoáng sản, phòng chống buôn lậu ma túy và di cư bất hợp pháp.

Bên cạnh vấn đề khoáng sản, ngày làm việc cuối cùng của hội nghị cũng dành phần lớn thời gian để thảo luận về tương lai của trí tuệ nhân tạo (AI) với sự tham gia của lãnh đạo các tập đoàn công nghệ hàng đầu Mỹ như OpenAI và Anthropic.

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi khẳng định Tokyo đang hợp tác chặt chẽ với các nước phương Nam để xây dựng hệ sinh thái AI an toàn dựa trên sự tin cậy lẫn nhau.

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