Thái Lan điều tra cáo buộc sai phạm đấu thầu sách giáo khoa trị giá 1,4 tỷ baht

ANTD.VN - Bộ trưởng Giáo dục Thái Lan Prasert Jantararuangtong đã cam kết điều tra toàn diện vụ việc liên quan đến tình trạng thiếu sách giáo khoa trên toàn quốc năm học 2026 cũng như cáo buộc có sai phạm trong dự án in ấn sách giáo khoa trị giá 1,4 tỷ baht (khoảng 1.100 tỷ đồng).

Hơn 2.000 trường học chưa có sách giáo khoa dù đã khai giảng hơn 1 tháng

Thượng nghị sĩ Premsak Piayura ngày 17-6 lên tiếng tại phiên họp Thượng viện, cảnh báo tình trạng thiếu sách giáo khoa trên toàn quốc năm học 2026 và cáo buộc có sai phạm trong dự án in ấn trị giá 1,4 tỷ baht.

Phát biểu trước Thượng viện Thái Lan, Thượng nghị sĩ Premsak cho biết hơn 2.000 trường học trên cả nước vẫn chưa nhận được sách giáo khoa, dù năm học 2026 đã khai giảng từ ngày 15-5. Theo kế hoạch, sách giáo khoa phải được giao xong trước ngày 3-6.

“Những cuốn sách giáo khoa này đáng lẽ phải được giao vào ngày 3-6. Tuy nhiên, rất nhiều học sinh trên cả nước đã không có sách để học và giáo viên thiếu các tài liệu giảng dạy cần thiết” - ông Premsak nói.

Ông mô tả đây là tình trạng “chưa từng có” trong hệ thống giáo dục Thái Lan, khi hàng triệu cuốn sách vẫn chưa được giao sau hơn một tháng kể từ ngày khai giảng.

Thượng nghị sĩ Premsak đặt câu hỏi về tính minh bạch của quy trình mua sắm do Văn phòng Ủy ban xúc tiến phúc lợi cho giáo viên và cán bộ giáo dục (Otep) quản lý. Theo ông, trách nhiệm sản xuất sách đã chuyển từ Hội đồng Giáo viên Thái Lan sang Otep, sau đó Otep lập các ủy ban ngoài để soạn điều khoản mua sắm và giám sát lựa chọn nhà thầu.

Ông Premsak cho biết có bằng chứng về bất thường trong đấu thầu, một số công ty được trao hợp đồng dù không bảo đảm tài chính theo yêu cầu. Thượng nghị sĩ kêu gọi cơ quan chức năng rà soát xem các quy tắc đấu thầu có được tuân thủ đúng không và liệu có bên nào được ưu đãi.

Trả lời chất vấn, Bộ trưởng Giáo dục Prasert Jantararuangtong cho biết dự án in sách đã được các ủy ban liên quan phê duyệt ngày 27-3 với ngân sách 1,4 tỷ baht. Otep báo cáo sách đã giao đến đủ 11 nhà phân phối chính.

Tuy nhiên, ông Prasert thừa nhận có thể xảy ra chậm trễ ở khâu phân phối từ nhà phân phối xuống trường học. Bộ sẽ xác minh thực tế số trường chưa nhận sách và nguyên nhân.

Bộ trưởng cam kết mở cuộc điều tra toàn diện cả về việc chậm giao hàng lẫn các cáo buộc liên quan quy trình đấu thầu. “Không ai đứng trên pháp luật”, ông Prasert nhấn mạnh.

​

​