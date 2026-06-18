Châu Âu thiết lập “hành lang an toàn” trước trí tuệ nhân tạo

ANTD.VN - Trí tuệ nhân tạo (AI) đang mở ra một kỷ nguyên phát triển chưa từng có cho nhân loại, từ nâng cao năng suất lao động, thúc đẩy đổi mới sáng tạo đến cải thiện chất lượng cuộc sống. Tuy nhiên, cùng với những lợi ích to lớn, AI cũng đang tạo ra những thách thức ngày càng nghiêm trọng đối với an ninh, đạo đức, quyền riêng tư và đặc biệt là sự an toàn của trẻ em.

Nghị viện châu Âu vừa thông qua các biện pháp nhằm ngăn cấm dùng AI tạo ra các nội dung khiêu dâm lạm dụng tình dục trẻ em

Ngăn chặn AI tạo nội dung lạm dụng tình dục trẻ em

Nghị viện châu Âu ngày 16-6 đã thông qua sửa đổi một số quy định trong khuôn khổ gói lập pháp số của Liên minh châu Âu (EU), bao gồm điều chỉnh lộ trình thực thi Luật Trí tuệ nhân tạo (AI Act) và tăng cường các biện pháp kiểm soát nội dung do AI tạo ra. Một trong những nội dung đáng chú ý nhất là lệnh cấm đối với các hệ thống AI tạo ra nội dung lạm dụng tình dục trẻ em, cũng như hình ảnh, video hoặc âm thanh khiêu dâm mô tả một cá nhân cụ thể mà không có sự đồng ý của người đó.

Đây được xem là động thái mới nhất nhằm giải quyết những thách thức ngày càng lớn từ mặt trái của AI, theo đó cấm các hệ thống AI tạo ra nội dung lạm dụng tình dục trẻ em và các sản phẩm khiêu dâm giả mạo không có sự đồng thuận, được xem là bước đi mạnh mẽ nhằm kiểm soát mặt trái của công nghệ. Không chỉ đơn thuần là điều chỉnh kỹ thuật trong quá trình thực thi AI Act, quyết định này còn gửi đi một thông điệp rõ ràng là châu Âu sẽ không đánh đổi các giá trị nhân văn và quyền con người để chạy đua trong cuộc cạnh tranh AI toàn cầu.

Cùng với đó, Nghị viện châu Âu cũng điều chỉnh lộ trình thực thi AI Act nhằm bảo đảm các tiêu chuẩn kỹ thuật và cơ chế hỗ trợ được triển khai đồng bộ tại các quốc gia thành viên. Các quy định đối với hệ thống AI rủi ro cao được lùi thời hạn áp dụng đến cuối năm 2027 hoặc năm 2028 tùy loại hình, trong khi yêu cầu gắn nhãn nội dung do AI tạo ra được dời đến tháng 12-2026.

Việc châu Âu mạnh tay siết quản lý AI là một bước tiến mới của châu lục này trong việc giảm thiểu một trong những mặt trái nguy hại do AI tạo ra. Những năm gần đây, sự bùng nổ của các công cụ tạo hình ảnh và video bằng AI đã làm gia tăng hiện tượng “deepfake khiêu dâm” và các ứng dụng được gọi là “nudifier” - công cụ có thể sử dụng AI để biến ảnh thông thường thành hình ảnh khỏa thân giả mạo. Nạn nhân chủ yếu là phụ nữ, trẻ em gái và người nổi tiếng.

Đáng lo ngại hơn, AI còn bị lợi dụng để tạo ra các hình ảnh lạm dụng tình dục trẻ em hoàn toàn giả lập nhưng có độ chân thực rất cao. Các chuyên gia cảnh báo rằng, loại nội dung này không phải là “tội phạm không có nạn nhân” như một số quan điểm từng lập luận. Trái lại, chúng có thể kích thích hành vi phạm tội, tạo điều kiện cho các đối tượng xấu tiếp cận trẻ em, phục vụ hoạt động dụ dỗ, tống tiền tình dục và bình thường hóa hành vi xâm hại trẻ em trong môi trường mạng.

Nghiên cứu của nhiều tổ chức bảo vệ trẻ em cho thấy AI đang làm giảm đáng kể rào cản kỹ thuật đối với việc sản xuất nội dung xâm hại trẻ em. Nếu trước đây việc tạo ra các hình ảnh hoặc video giả mạo đòi hỏi trình độ chuyên môn cao thì nay bất kỳ ai cũng có thể thực hiện chỉ với vài thao tác đơn giản trên điện thoại hoặc máy tính. Hệ quả là trẻ em đối mặt với nguy cơ bị xâm phạm danh dự, nhân phẩm và đời sống riêng tư ở quy mô lớn chưa từng có. Một bức ảnh bình thường đăng trên mạng xã hội hoàn toàn có thể bị biến thành nội dung đồi trụy chỉ trong vài phút. Điều này gây tổn thương tâm lý nghiêm trọng cho nạn nhân, đồng thời làm gia tăng các hành vi bắt nạt trực tuyến, tống tiền và bạo lực giới trên không gian mạng.

Nếu không có biện pháp ngăn chặn kịp thời, các loại nội dung này có thể lan truyền với tốc độ chóng mặt, vượt khỏi khả năng kiểm soát của cơ quan chức năng. Khi đó, không chỉ trẻ em mà toàn bộ môi trường số sẽ phải đối mặt với những nguy cơ về đạo đức và an ninh xã hội.

Thiết lập “hành lang an toàn” cho AI

Quyết định của Nghị viện châu Âu phản ánh cách tiếp cận đặc trưng của EU đối với công nghệ mới: khuyến khích đổi mới sáng tạo nhưng phải đặt dưới khuôn khổ pháp lý chặt chẽ. Trên thực tế, châu Âu từ lâu đã theo đuổi triết lý “AI lấy con người làm trung tâm”. Thay vì chỉ tập trung vào tốc độ phát triển công nghệ, EU chú trọng đến việc bảo vệ quyền cơ bản của công dân, tính minh bạch và trách nhiệm giải trình của các hệ thống AI.

Việc cấm AI tạo ra nội dung lạm dụng tình dục trẻ em và deepfake khiêu dâm không chỉ giúp bảo vệ các nhóm dễ bị tổn thương mà còn góp phần xây dựng lòng tin xã hội đối với AI. Khi người dân cảm thấy quyền lợi của mình được bảo vệ, họ sẽ sẵn sàng tiếp nhận và sử dụng các ứng dụng AI trong đời sống, từ đó tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của nền kinh tế số.

Tác động của việc siết quản lý AI cũng sẽ lan tỏa đến chính các doanh nghiệp công nghệ. Các nhà phát triển AI buộc phải đầu tư nhiều hơn cho các cơ chế kiểm duyệt nội dung, đánh giá rủi ro và bảo đảm tính minh bạch của sản phẩm. Điều này có thể làm tăng chi phí trong ngắn hạn nhưng lại giúp hình thành một thị trường AI lành mạnh, có trách nhiệm và bền vững hơn trong dài hạn. Đặc biệt, việc yêu cầu gắn nhãn nội dung do AI tạo ra sẽ giúp người dùng nhận biết đâu là sản phẩm của con người, đâu là sản phẩm của máy móc. Đây là công cụ quan trọng để chống lại tình trạng tin giả, thao túng dư luận và lừa đảo trực tuyến vốn đang gia tăng cùng với sự phát triển của công nghệ AI tạo sinh.

Không chỉ ở cấp độ liên minh gồm 27 thành viên, nhiều quốc gia châu Âu cũng đã chủ động xây dựng các cơ chế quản lý AI riêng nhằm bảo vệ trẻ em.

Tại Italia, Chính phủ nước này đã thông qua đạo luật AI toàn diện, yêu cầu các hệ thống AI phải bảo đảm tính minh bạch, khả năng truy xuất nguồn gốc và sự giám sát của con người. Luật cũng quy định trẻ em dưới 14 tuổi chỉ được tiếp cận một số dịch vụ AI khi có sự đồng ý của phụ huynh. Đồng thời, việc lạm dụng AI để tạo deepfake hoặc gây thiệt hại cho người khác có thể bị xử lý hình sự.

Tại Pháp, Chính phủ đang thúc đẩy các biện pháp bảo vệ trẻ em trước nguy cơ từ chatbot AI và các nền tảng số. Tổng thống Emmanuel Macron nhiều lần nhấn mạnh yêu cầu xây dựng không gian mạng an toàn hơn cho trẻ em, đồng thời nghiên cứu tác động tâm lý của AI đối với thanh thiếu niên.

Tại Đức và nhiều quốc gia EU khác, các cơ quan quản lý dữ liệu, bảo vệ trẻ em và an ninh mạng cũng liên tục tăng cường giám sát việc sử dụng AI trong giáo dục, truyền thông và mạng xã hội nhằm ngăn ngừa nguy cơ xâm hại trẻ em cũng như vi phạm quyền riêng tư. Những động thái này cho thấy châu Âu đang hình thành một hệ sinh thái quản trị AI tương đối toàn diện, kết hợp giữa luật pháp, công nghệ và giáo dục nhằm giảm thiểu rủi ro trong khi vẫn duy trì động lực đổi mới sáng tạo.

Trong bối cảnh AI ngày càng hiện diện sâu rộng trong mọi lĩnh vực của đời sống, câu hỏi không còn là có nên phát triển AI hay không, mà là phát triển AI như thế nào để phục vụ con người thay vì gây tổn hại cho con người. Quyết định mới của Nghị viện châu Âu cho thấy EU đang lựa chọn cách tiếp cận chủ động: không đợi đến khi hậu quả xảy ra mới xử lý, mà thiết lập các “hành lang an toàn” ngay từ đầu.

Cuộc đua AI toàn cầu chắc chắn sẽ tiếp tục tăng tốc trong những năm tới. Nhưng nếu thiếu những quy định bảo vệ đạo đức và quyền con người, sự phát triển đó có thể trở thành con dao hai lưỡi. Việc châu Âu siết quản lý AI vì thế không phải là cản trở đổi mới sáng tạo, mà là nỗ lực bảo đảm rằng tiến bộ công nghệ luôn song hành với trách nhiệm xã hội, đặc biệt là trách nhiệm bảo vệ trẻ em, những đối tượng yếu thế và dễ bị tổn thương nhất trong thế giới số.