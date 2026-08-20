Ông Trump đổ lỗi 'kẻ phá hoại' khiến bãi cỏ National Mall tan hoang

ANTD.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump cáo buộc những “kẻ phá hoại” gây ra tình trạng nhiều mảng cỏ rộng lớn tại khu vực Quảng trường quốc gia (National Mall) ở Thủ đô Washington bị chết hàng loạt.

Hình ảnh bãi cỏ tại Quảng trường quốc gia, khu vực trước Đài tưởng niệm Chiến tranh thế giới thứ hai bị hư hại

Đây cũng chính là khu vực từng dựng sân khấu và tập trung đông người trong lễ kỷ niệm Quốc khánh Mỹ 4-7 vừa qua.

Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump đăng ảnh khu vực bãi cỏ gần Đài tưởng niệm Chiến tranh Thế giới thứ hai với nhiều mảng trơ trụi, úa vàng.

Ông Trump cho rằng đây là hậu quả của hành vi phá hoại, đồng thời tiếp tục khẳng định khu vực Hồ Phản chiếu gần đó cũng từng bị phá hoại.

Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ không đưa ra bằng chứng cho thấy tình trạng của bãi cỏ là do con người cố tình gây ra.

Công trình xây dựng bãi đáp trực thăng ở bãi cỏ phía nam Nhà Trắng đang được thi công

Khu vực ông Trump đề cập chính là nơi một sân khấu lớn cùng nhiều khu vực ghế ngồi được dựng lên phục vụ sự kiện ngày 4-7 nhân kỷ niệm 250 năm nước Mỹ.

Hình ảnh từ thời điểm đó cho thấy các công trình tạm thời phủ gần kín bãi cỏ. Sau khi chúng được tháo dỡ, phần cỏ bên dưới xuất hiện tình trạng hư hại và chuyển màu nâu.

Trước đó, ông Trump cũng nhiều lần quy trách nhiệm cho những “kẻ phá hoại” về tình trạng xuống cấp tại các công trình ở Washington.

Đầu tháng này, ông chỉ trích Công tố viên liên bang Jeanine Pirro sau khi văn phòng của bà kết luận hư hại tại Hồ Phản chiếu thuộc Đài tưởng niệm Lincoln xuất phát từ vấn đề thi công, thay vì hành vi phá hoại như Tổng thống cáo buộc.

Nhà chức trách thông báo đã bắt giữ Melissa L. Farris liên quan hành vi phá hoại Đài tưởng niệm Chiến tranh Thế giới thứ hai. Tuy nhiên, hồ sơ truy tố không đề cập việc người này gây hư hại bãi cỏ mà ông Trump nói tới.

Ngày 1-8, ông Trump từng đăng một bức ảnh khác về khu vực này, trong đó xuất hiện các con số “86 47” trên mặt cỏ.

Giới chức liên bang cho rằng thông điệp này có thể mang hàm ý đe dọa Tổng thống thứ 47 của Mỹ. Ông Trump khi đó coi đây là bằng chứng cho thấy bãi cỏ đã bị cố tình phá hoại.

Trong bức ảnh mới nhất của ông Trump, các con số trên không còn xuất hiện.