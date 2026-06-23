Tổng thống Trump đe dọa phạt tù kẻ phá hoại dự án Hồ phản chiếu gây tranh cãi

ANTD.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ có hình phạt tù nghiêm khắc đối với bất kỳ ai cố tình làm hư hại Hồ phản chiếu (Reflecting Pool) thuộc Khu tưởng niệm Lincoln ở Thủ đô Washington.

Lực lượng Vệ binh quốc gia kiểm tra Hồ phản chiếu ngày 22-6-2026

Đây là một trong những dự án cải tạo mang dấu ấn cá nhân của ông Trump nhưng đang gây nhiều tranh cãi.

Trước đó, Tổng thống Donald Trump đã thuê các nhà thầu rút cạn nước trong hồ dài 610 mét này để sơn lại toàn bộ bằng màu xanh cờ Mỹ.

Tuy nhiên, ngay sau khi công trình hoàn thành, lớp sơn phủ đã bắt đầu bong tróc và tảo xuất hiện khiến nước hồ chuyển sang màu xanh lục bẩn.

Ông Trump đã đổ lỗi cho các hành vi phá hoại của các đối tượng xấu, dù không đưa ra bằng chứng cụ thể.

Sáng 22-6, viết trên nền tảng mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Donald Trump khẳng định: "Trong số nhiều tượng đài và đài phun nước mà chúng tôi đã xây dựng lại, cải tạo, làm sạch và sửa chữa, công trình duy nhất bị phá hoại là Hồ phản chiếu. Việc này đang được xử lý ngay lập tức!".

Đồng thời, ông cũng đưa ra lời cảnh báo: "Xin hãy nhớ rằng có mức án 10 năm tù cho hành vi phá hoại, hoặc thậm chí là cố ý phá hoại những công trình như vậy - Điều luật này sẽ được thực thi một cách triệt để!".

Cảnh sát Công viên Quốc gia Mỹ cho biết, 5 người đã bị bắt giữ vì hành vi phá hoại và 5 người khác đã bị phạt hành chính theo quy định liên bang.

Hồ phản chiếu bị loạt sự cố kỹ thuật kể từ khi ông Donald Trump ra lệnh cải tạo như tảo xuất hiện dày đặc, lớp sơn bong tróc, nước đổi màu... Những người chỉ trích ông Trump đã nhanh chóng coi thất bại của dự án này như một hình ảnh ẩn dụ cho những gì họ gọi là một nhiệm kỳ hỗn loạn.

Tổng thống Trump đã thẳng thừng chỉ trích những kẻ không rõ danh tính là "bệnh hoạn và điên rồ" khi phá hoại hồ nước.

Hồ phản chiếu là một trong chuỗi dự án mà ông Trump triển khai xung quanh Washington nhằm để lại dấu ấn cá nhân tại Thủ đô, bên cạnh kế hoạch tốn kém nhằm xây dựng một phòng khiêu vũ lớn ngay trong khuôn viên Nhà Trắng.

Chiến dịch này đang vấp phải làn sóng chỉ trích gay gắt từ dư luận. Nhiều ý kiến bày tỏ sự quan ngại về chi phí của các dự án, đặc biệt là trong bối cảnh người dân Mỹ đang phải chật vật đối phó với tình trạng lạm phát leo thang do cuộc chiến Iran.