Latvia điều tra vụ tấn công mạng lớn làm lộ thông tin cá nhân của gần 2/3 dân số

ANTD.VN - Tổng thống Latvia Edgars Rinkevics ngày 19-8 đã yêu cầu điều tra về việc bảo vệ dữ liệu tại Cục An toàn giao thông đường bộ (CSDD) - cơ quan quản lý phương tiện giao thông sau cuộc tấn công mạng lớn làm lộ thông tin liên quan đến khoảng 1,2 triệu người.

Vụ rò rỉ dữ liệu ảnh hưởng đến 1,2 triệu người - khoảng 2/3 dân số Latvia

Ông Rinkevics cho biết, cuộc tấn công mạng và vụ rò rỉ dữ liệu quy mô lớn sau đó là một vụ việc "tai tiếng". Ông nhấn mạnh rằng vấn đề không chỉ liên quan đến chính cuộc tấn công mà còn cả trách nhiệm của các quan chức.

Bộ trưởng Giao thông Vận tải Rihards Kozlovskis đã ra lệnh tiến hành một cuộc điều tra nội bộ khẩn cấp để xác định hoàn cảnh của vụ tấn công và trách nhiệm liên quan.

Cuộc điều tra cũng dự kiến ​​sẽ xem xét hợp đồng của CSDD với công ty công nghệ Tet của Latvia về dịch vụ an ninh mạng.

Cả Ban quản lý và Hội đồng giám sát của CSDD đều đã quyết định từ chức vào ngày 19-8.

Theo các báo cáo truyền thông, vụ tấn công xảy ra vào đêm 7, rạng sáng 8-8.

Thông tin được công bố sau vụ việc cho thấy những kẻ tấn công đã thu thập được dữ liệu cá nhân liên quan đến khoảng 1,2 triệu cá nhân - chiếm 2/3 dân số Latvia và dữ liệu liên quan đến khoảng 200.000 pháp nhân.

Thông tin này nằm trong dữ liệu hồ sơ thanh toán cho CSDD trong 18 năm qua.

CERT.LV, tổ chức ứng phó sự cố mạng của Latvia, cho biết kết quả điều tra sơ bộ cho thấy cuộc tấn công này có chủ đích và được chuẩn bị kỹ lưỡng, đồng thời các phương pháp được sử dụng thể hiện trình độ kỹ thuật cao.

Cơ quan này cảnh báo rằng thông tin bị đánh cắp sau đó có thể được sử dụng trong các hoạt động lừa đảo có chủ đích.

Hai tháng trước, Latvia, quốc gia Baltic với dân số khoảng 1,85 triệu người, đã bị một sự cố an ninh mạng lớn khác khi một cuộc tấn công mạng quy mô lớn nhằm vào cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin của công ty lâm nghiệp nhà nước Latvijas Valsts Mezi.

CSDD là công ty nhà nước chịu trách nhiệm đăng ký xe, cấp giấy phép lái xe, kiểm định kỹ thuật xe và các dịch vụ giao thông đường bộ khác tại Latvia. Cổ phần nhà nước của công ty do Bộ Giao thông vận tải nắm giữ.