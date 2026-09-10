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Ông trùm game Hàn Quốc phải trả số tiền kỷ lục 1,5 tỷ USD cho vợ cũ khi ly hôn

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Thu Nguyên

ANTD.VN - Tòa án Gia đình Seoul ngày 9-9 chấp thuận đơn ly hôn của vợ chồng nhà sáng lập Smilegate Kwon Hyuk-bin, đồng thời yêu cầu ông chuyển giao khối tài sản trị giá khoảng 2.550 tỷ won (1,5 tỷ USD) cho vợ.

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Ông Kwon Hyuk-bin, người sáng lập kiêm Giám đốc Chiến lược công ty game Smilegate, Hàn Quốc (Ảnh AFP)

Đây được xem là phán quyết phân chia tài sản ly hôn lớn nhất từng được công bố tại Hàn Quốc.

Theo phán quyết sơ thẩm, ông Kwon phải chuyển cho vợ số cổ phần tương đương 35% giá trị cổ phiếu Smilegate mà ông sở hữu, ước tính khoảng 2.487 tỷ won, đồng thời thanh toán thêm 65 tỷ won bằng tiền mặt.

Ông Kwon thành lập Smilegate năm 2002 và phát triển doanh nghiệp thành một trong những công ty trò chơi điện tử thành công nhất Hàn Quốc, nổi tiếng với các sản phẩm như “CrossFire” và “Lost Ark”. Phần lớn tài sản của ông gắn với cổ phần tại tập đoàn chưa niêm yết này.

Bà Lee nộp đơn ly hôn vào tháng 11-2022, yêu cầu được chia một nửa số cổ phần của chồng. Bà cho rằng mình đã tham gia vào quá trình thành lập và quản lý Smilegate trong giai đoạn đầu, đồng thời đóng góp gián tiếp thông qua việc chăm sóc gia đình và nuôi dạy con trong hơn 20 năm chung sống.

Phía ông Kwon lập luận rằng bà Lee không góp vốn thực tế, không tham gia điều hành và không thể được xem là đồng sáng lập. Ông cũng phản đối yêu cầu ly hôn.

Tuy nhiên, tòa án xác định bà Lee từng nắm 30% cổ phần và có thời gian được đăng ký làm giám đốc điều hành khi Smilegate mới thành lập.

Tòa đánh giá tổng tài sản ròng của ông Kwon khoảng 7.338 tỷ won, trong đó cổ phần Smilegate trị giá hơn 7.100 tỷ won. Hội đồng xét xử xác định mức đóng góp của ông Kwon là 65% và của bà Lee là 35%.

Theo tòa án, quan hệ hôn nhân của hai người đã đổ vỡ đến mức không thể hàn gắn sau thời gian dài xảy ra mâu thuẫn.

Hai bên được xác định có mức độ trách nhiệm tương đương, vì vậy tòa chấp thuận cho ly hôn nhưng bác yêu cầu bồi thường của bà Lee.

Đại diện pháp lý của ông Kwon cho biết sẽ nghiên cứu bản án trước khi quyết định có kháng cáo hay không.

Theo AFP, CNA

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Từ khóa:

#Ông trùm game Hàn Quốc #Ly hôn #Tiền bồi thường

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