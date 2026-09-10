Iran có thể sao chép công nghệ từ thiết bị lặn không người lái của Mỹ

ANTD.VN - Việc Iran thu giữ một thiết bị lặn không người lái của quân đội Mỹ gần eo biển Hormuz có thể tạo cơ hội để Tehran nghiên cứu, tháo rời và sao chép một số công nghệ trên phương tiện này, theo nhận định của các chuyên gia quốc phòng.

Thiết bị lặn không người lái của Mỹ mà Iran tuyên bố đã thu giữ tại cửa eo biển Hormuz, ngày 8-9-2026

Thiết bị được xác định là Dive-LD, một phương tiện tự hành dưới nước do công ty quốc phòng Anduril Industries của Mỹ phát triển.

Dòng thiết bị này có thể thực hiện các nhiệm vụ kéo dài nhiều ngày như giám sát, lập bản đồ đáy biển, phát hiện thủy lôi và kiểm tra cơ sở hạ tầng dưới nước.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố đã thu giữ phương tiện gần cửa ngõ eo biển Hormuz trong một chiến dịch.

Hình ảnh do truyền thông Iran công bố cho thấy thiết bị dường như còn tương đối nguyên vẹn.

Phía Mỹ xác nhận một thiết bị lặn không người lái bị trục trặc khi khảo sát vùng biển trong khu vực và nằm bất động hơn một ngày trước khi bị Iran thu giữ.

Thiết bị không người lái của Mỹ bị Iran thu giữ tại cửa eo biển Hormuz

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ cho biết đây là phiên bản cũ, không mang thiết bị sonar hoặc radar mật và không lưu giữ dữ liệu nhạy cảm.

Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng Iran vẫn có thể nghiên cứu cấu trúc thân tàu, hệ thống đẩy, pin, quản lý năng lượng, cảm biến và thiết bị định vị.

Những thông tin này có thể giúp Tehran cải tiến chương trình phương tiện tự hành dưới nước, dù phần mềm được cho là có các biện pháp bảo vệ khiến việc khai thác khó khăn hơn.

Các nhà phân tích nhận định việc thu giữ Dive-LD khó tạo ra lợi thế quân sự mang tính quyết định cho Iran trong ngắn hạn.

Iran từng tuyên bố sao chép công nghệ từ UAV trinh sát tàng hình RQ-170 Sentinel của Mỹ bị thu giữ năm 2011, sau đó giới thiệu một số mẫu UAV nội địa có thiết kế tương tự.

Năm 2022, Hải quân Mỹ cũng phải can thiệp khi một tàu Iran tìm cách kéo phương tiện không người lái Saildrone khỏi vùng Vịnh.

Sự việc diễn ra trong bối cảnh Mỹ và Iran tranh giành quyền kiểm soát Eo biển Hormuz, tuyến hàng hải quan trọng đối với hoạt động vận chuyển dầu khí toàn cầu.

Các phương tiện tự hành dưới nước đang được sử dụng ngày càng nhiều trong nhiệm vụ khảo sát, trinh sát và hỗ trợ xử lý thủy lôi tại khu vực này.