Ông Trump cam kết chi 5.000 USD cho mỗi cử tri Mỹ nếu đảng Cộng hòa thắng cử

ANTD.VN - Tổng thống Donald Trump ngày 9-9 tuyên bố sẽ chi 5.000 USD cho mỗi công dân trưởng thành nếu đảng Cộng hòa giữ được quyền kiểm soát cả Hạ viện và Thượng viện trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3-11.

Ông Trump phát biểu tại Đại hội của đảng Cộng hòa

Phát biểu tại Đại hội giữa nhiệm kỳ của đảng Cộng hòa ở Dallas, bang Texas, ông Trump gọi khoản tiền này là “cổ tức Trump”.

“Nếu đảng Cộng hòa thắng, các bạn sẽ thắng cùng chúng tôi và nhận được 5.000 USD” ông Trump nói, đồng thời ví việc chi trả này với hoạt động một doanh nghiệp thành công phân phối lợi nhuận cho các cổ đông. Ông cho biết số tiền phải được sử dụng tại Mỹ.

Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ chưa công bố nguồn tài chính, tiêu chí nhận tiền, thời điểm chi trả hoặc cơ chế thực hiện. Kế hoạch nhiều khả năng phải được Quốc hội Mỹ thông qua trước khi triển khai.

Ông Trump có bài phát biểu dài 90 phút tại Đại hội đảng Cộng hòa

Với khoảng 270 triệu người trưởng thành tại Mỹ, chương trình có thể tiêu tốn khoảng 1.350 tỷ USD.

Con số này vượt xa nguồn thu từ thuế quan của Washington và có thể làm gia tăng thâm hụt ngân sách liên bang vốn ở mức gần 1.800 tỷ USD mỗi năm. Nợ công Mỹ cũng đã vượt 40.000 tỷ USD trong tháng 8-2026.

Thượng nghị sĩ Cộng hòa Bernie Moreno cho biết sẽ chuẩn bị dự luật để Quốc hội có thể xem xét thông qua kế hoạch ngay sau cuộc bầu cử ngày 3-11.

Ông Trump hứa sẽ tặng mỗi người dân Mỹ 5.000 USD nếu đảng Cộng hòa thắng cử giữa nhiệm kỳ

Ông Trump từng nêu ý tưởng chia một phần nguồn thu của chính phủ cho người dân. Đầu năm 2026, ông đề xuất khoản chi 2.000 USD, trong khi năm 2025 các quân nhân Mỹ được nhận 1.776 USD trong chương trình được gọi là “cổ tức chiến binh”.

Tuyên bố mới được đưa ra trong bối cảnh đảng Cộng hòa đang nỗ lực bảo vệ thế đa số mong manh tại Quốc hội.

Chi phí sinh hoạt, giá năng lượng và cuộc xung đột với Iran đang tạo sức ép đối với mức tín nhiệm của Tổng thống Trump cũng như triển vọng của các ứng viên Cộng hòa.